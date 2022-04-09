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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Волос
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ламия
0'
45' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
51'

Ход матча

45'
 
Дзанетпулос Адам-Кристоф

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Ламия
3.35
3.26
2.29
Все Коэффициенты
30
Пападопулос
Симеон
99
Логарас
Павлос
16
Сьелис
Христос
3
Алхо
Николай
26
Феррари
Франко
21
Dimitris
Metaxas
73
Бартоло
Хулиан
22
Терезиу
Александрос
10
Фернандес
Пауло
14
Баррьентос
Жан
11
Корреа
Хорхе
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
55
Лукао
II
12
Мартинес
Анхель
II
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
11
Караманос
Тасос
9
Манусос
Йоргос
Волос
4-4-2
Ламия
5-4-1

История личных встреч

Волос
Ламия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
ТМС
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 1 0.33
Ван Веерт Том 1 (1) 0.33
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 1 0.33
Элефтериадис Христос 1 0.33
Лукао II 1 0.33
Theofanis Tsandaris 0 0
Cristopher Nunez 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0
Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 4 - 4 40
2. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
3. Панетоликос 2 0 0 2 1 - 3 32
4. Волос 0:0 3 0 2 1 2 - 4 32
5. Ионикос 2 1 1 0 5 - 4 30
6. Атромитос 2 1 1 0 1 - 0 27
7. Ламия 0:0 3 1 1 1 3 - 3 22
8. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 0:0 2 0 1 1 0 - 2 31
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ламия 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 0:0 2 1 1 0 2 - 1 22
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Дзанетпулос Адам-Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Ламия
3.35
3.26
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:0 Ламия онлайн

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