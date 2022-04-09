Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
45' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
1:0
72' ГолБартоло Хулиан
2:0
90' ГолKevin Rosero
3:0
90' ГолФеррари Франко
Ход матча
72'
1:0
90'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
50 Владение мячом, % 50
11
Корреа
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Корреа ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Волос
Ламия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррари Франко
|1
|0.33
|Фернандес Пауло
|1
|0.33
|Бартоло Хулиан
|1
|0.33
|Kevin Rosero
|1
|0.33
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.33
|Алхо Николай
|0
|0
|Корреа Хорхе
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|1
|0.33
|Элефтериадис Христос
|1
|0.33
|Лукао II
|1
|0.33
|Theofanis Tsandaris
|0
|0
|Cristopher Nunez
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0
Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|34
|4.
|Панетоликос
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|32
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|37
|2.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|33
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|16
|5.
|ОФИ
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0