Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
9' Желтая карточкаМельядо Мигель
23' Желтая карточкаФатион Антони
0:1
45' ГолФатион Антони
Ход матча
23'
45'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
56 Владение мячом, % 44
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
ОФИ
Аполлон Смирнис
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.67
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.33
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.33
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Нейра Хуан
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.33
|Фатион Антони
|1
|0.33
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маринакис Никос
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Фатион Антони
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0
Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|34
|4.
|Панетоликос
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|32
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|37
|2.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|33
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|16
|5.
|ОФИ
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0