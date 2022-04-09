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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:2
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
9' Желтая карточка
Мельядо Мигель
23' Желтая карточка
Фатион Антони
0:1
45' Гол
Фатион Антони
1:1
70' Гол
Феллипе Луис
71' Желтая карточка
Вурос Праксителис
75' Желтая карточка
Яннулис Костас
1:2
78' Гол
Сливка Выкинтас
89' Желтая карточка
Дентакис Антонис
90' Желтая карточка
Сорчан Грега
90'+4
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
29
Мельядо
Мигель
19
Цилианидис
Космас
26
Стаикос
Пасхалис
8
Нейра
Хуан
7
Лампру
Лазарос
28
Феллипе
Луис
16
Сорчан
Грега
2
Дентакис
Антонис
3
Витлис
Вассилис
22
Алвеш
Бруну
5
Домингес
Луис
Густаво
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
27
Дауда
Абиола
9
Иоаннидис
Николаос
ОФИ
4-1-4-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Аполлон Смирнис

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
0:0
К
2:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
К
1:0
С
2:0
С
0:1
КГ
2:0
КГ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 3 (1) 1
Дурмишай Фиорин 1 0.33
Стаикос Пасхалис 1 0.33
Нейра Хуан 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.33
Сливка Выкинтас 1 0.33
Фатион Антони 1 0.33

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Селимович Вахид 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвеш Бруну 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Сорчан Грега 1 0
Фатион Антони 1 0
Витлис Вассилис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0
Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 1 0 2 5 - 6 40
2. Астерас 3 1 1 1 4 - 3 39
3. Волос 3 1 1 1 5 - 4 34
4. Ионикос 3 2 1 0 8 - 6 33
5. Панетоликос 2:2 3 0 1 2 3 - 5 33
6. Атромитос 2:2 3 1 2 0 3 - 2 28
7. Ламия 3 1 0 2 3 - 6 21
8. Аполлон Смирнис 3 2 0 1 3 - 2 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 0 0 2 3 - 5 37
2. Волос 2 1 0 1 3 - 2 33
3. Панетоликос 2:2 2 0 1 1 3 - 4 33
4. Атромитос 2:2 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 2 2 0 0 6 - 4 32
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 2:2 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Волос 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Фатион Антони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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