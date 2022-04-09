Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
1:0
5' ГолРиера Адриан
13' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
16' Желтая карточкаГарсия Рубен
1:1
29' ГолЧигринский Дмитрий
1:2
41' ГолVasilios Mantzis
1:3
52' ГолVasilios Mantzis
81' Желтая карточкаТилика Лео
2:3
87' ГолМунафо Хуан
90' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
90' Желтая карточкаGeorgios Mygas
Ход матча
5'
1:0
16'
29'
41'
52'
62'
81'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 19
-
55 Владение мячом, % 45
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Астерас
Ионикос
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.33
|Риера Адриан
|1
|0.33
|Мунафо Хуан
|1
|0.33
|Паскуаль Андрес
|1
|0.33
|Вальенте Хосе
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|4
|1.33
|Georgios Mygas
|1
|0.33
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.33
|Ромао Алаиксис
|1
|0.33
|Далсью
|1
|0.33
|Аосман Аяс
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|2
|0
|Georgios Mygas
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|40
|2.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|39
|3.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|34
|4.
|Ионикос
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|33
|5.
|Панетоликос
|2:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|33
|6.
|Атромитос
|2:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|28
|7.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|37
|2.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|33
|3.
|Панетоликос
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|33
|4.
|Атромитос
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|32
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|16
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0