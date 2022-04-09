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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Астерас
2:3
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
5' Гол
Риера Адриан
13' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
16' Желтая карточка
Гарсия Рубен
1:1
29' Гол
Чигринский Дмитрий
1:2
41' Гол
Vasilios Mantzis
1:3
52' Гол
Vasilios Mantzis
81' Желтая карточка
Тилика Лео
2:3
87' Гол
Мунафо Хуан
90' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+4
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
45
Христопулос
Яннис
42
Антцулас
Георгиос
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
14
Daniel
Santafe
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
7
Тилика
Лео
22
Бенито
Асьер
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
10
Далсью
7
Аосман
Аяс
87
Каньяс
Хосе
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
99
Vasilios
Mantzis
Астерас
4-2-3-1
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Астерас
Ионикос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:3
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 1 0.33
Риера Адриан 1 0.33
Мунафо Хуан 1 0.33
Паскуаль Андрес 1 0.33
Вальенте Хосе 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 4 1.33
Georgios Mygas 1 0.33
Чигринский Дмитрий 1 0.33
Ромао Алаиксис 1 0.33
Далсью 1 0.33
Аосман Аяс 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Тюрам Рожерио 0 0
Санчес Сальвадор 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Христос Тасулис 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Тилика Лео 1 0
Риера Адриан 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 2 0
Georgios Mygas 2 0
Плателлас Вангелис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 1 0 2 5 - 6 40
2. Астерас 3 1 1 1 4 - 3 39
3. Волос 3 1 1 1 5 - 4 34
4. Ионикос 3 2 1 0 8 - 6 33
5. Панетоликос 2:2 3 0 1 2 3 - 5 33
6. Атромитос 2:2 3 1 2 0 3 - 2 28
7. Ламия 3 1 0 2 3 - 6 21
8. Аполлон Смирнис 3 2 0 1 3 - 2 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 0 0 2 3 - 5 37
2. Волос 2 1 0 1 3 - 2 33
3. Панетоликос 2:2 2 0 1 1 3 - 4 33
4. Атромитос 2:2 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 2 2 0 0 6 - 4 32
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 2:2 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Волос 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
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