Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
2:2
Перерыв
Стадион: Панетоликос
0:1
1' ГолЭрлингмарк Огюст
1:1
22' ГолДиас Хорхе
1:2
28' ГолМуньис Хуан
2:2
36' ГолДиас Хорхе
41' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
Ход матча
1'
22'
1:1
28'
1:2
36'
2:2
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
53 Владение мячом, % 47
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
23
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Панетоликос
Атромитос
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Хорхе
|2
|0.67
|Дуарте Фредерику
|1
|0.33
|Флорес Дейби
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.33
|Муньис Хуан
|1
|0.33
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.33
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|40
|2.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|39
|3.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|34
|4.
|Ионикос
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|33
|5.
|Панетоликос
|2:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|33
|6.
|Атромитос
|2:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|28
|7.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|37
|2.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|33
|3.
|Панетоликос
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|33
|4.
|Атромитос
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|32
|3.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|16
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0