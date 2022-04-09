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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
2:3
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
1' Гол
Эрлингмарк Огюст
1:1
19' Гол
Диас Хорхе
1:2
28' Гол
Муньис Хуан
2:2
36' Гол
Диас Хорхе
41' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
57' Желтая карточка
Харисис Харилаос
57' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
63' Желтая карточка
Муньис Хуан
2:3
72' Гол
Кулурис Эфтимос
75' Желтая карточка
Fabien Antunes
90' Желтая карточка
Янниотис Андреас
90'+5
91
Анестис
Яннис
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
4
Fabien
Antunes
13
Корнелиус
Дерек
14
Дуарте
Фредерику
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
17
Мартенссон
Йохан
23
Даго
Надре
9
Вергос
Николаос
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
24
Мавроматис
Теофанис
29
Струнгис
Стефанос
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
17
Эрлингмарк
Огюст
21
Саломон
Патрик
22
Клонаридис
Виктор
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
Панетоликос
4-5-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
Атромитос

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.67
Дуарте Фредерику 1 0.33
Флорес Дейби 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.67
Эрлингмарк Огюст 1 0.33
Муньис Хуан 1 0.33
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Муньис Хуан 1 0
Кастельяно Дани 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 1 0 2 5 - 6 40
2. Астерас 3 1 1 1 4 - 3 39
3. Волос 3 1 1 1 5 - 4 34
4. Ионикос 3 2 1 0 8 - 6 33
5. Панетоликос 3 0 0 3 3 - 6 32
6. Атромитос 3 2 1 0 4 - 2 30
7. Ламия 3 1 0 2 3 - 6 21
8. Аполлон Смирнис 3 2 0 1 3 - 2 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 0 0 2 3 - 5 37
2. Волос 2 1 0 1 3 - 2 33
3. Панетоликос 2 0 0 2 3 - 5 32
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 2 2 0 0 6 - 4 32
3. Ламия 2 1 0 1 2 - 4 21
4. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 2 - 2 16
5. Атромитос 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Волос 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
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