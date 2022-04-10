Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Зоссимадес
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
46 Владение мячом, % 54
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАС Янина
Панатинаикос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 13 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|1
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.67
|Хуанкар
|1
|0.33
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Хуан
|1
|0
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|70
|2.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|59
|3.
|АЕК
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|48
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|48
|5.
|Арис Салоники
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|46
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Арис Салоники
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|48
|2.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1