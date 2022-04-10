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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Панатинаикос
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
3.95
3.22
2.10
Все Коэффициенты
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
18
Морейра
Ахмад
Мендес
11
Переа
Хуан
91
Бриньоли
Альберто
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
27
Котсирас
Яннис
50
Гачинович
Мийат
17
Перес
Рубен
88
Маурисио
Жозе
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
ПАС Янина
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панатинаикос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 13 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 1 0.33
Эррамуспе Родриго 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 2 0.67
Хуанкар 1 0.33
Паласиос Себастьян 0 0
Гачинович Мийат 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Хуан 1 0
Гардавски Михаэль 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Станко Калеб 1 0
Каргас Яннис 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 3 70
2. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 59
3. АЕК 3 0 2 1 2 - 3 48
4. Панатинаикос 0:0 4 1 3 0 3 - 2 48
5. Арис Салоники 3 0 2 1 1 - 2 47
6. ПАС Янина 0:0 4 0 3 1 1 - 2 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 2 69
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 0:0 2 1 1 0 3 - 2 46
4. ПАС Янина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Арис Салоники 2 0 2 0 0 - 0 2
6. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2 0 2 0 2 - 2 48
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 0:0 2 0 1 1 0 - 1 41
4. ПАОК 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Панатинаикос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
3.95
3.22
2.10
Все Коэффициенты
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ПАС Янина
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