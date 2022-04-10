Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
54' Желтая карточкаПереа Хуан
68' Желтая карточкаГачинович Мийат
79' Красная карточкаХуан Карлос
81' Желтая карточкаКаргас Яннис
82' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
90' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
Ход матча
54'
68'
79'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
42 Владение мячом, % 58
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАС Янина
Панатинаикос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 13 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|1
|0.25
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.5
|Хуанкар
|1
|0.25
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Хуанкар
|0
|1
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|70
|2.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|59
|3.
|Арис Салоники
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|50
|4.
|АЕК
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|48
|5.
|Панатинаикос
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|48
|6.
|ПАС Янина
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|46
|4.
|ПАС Янина
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Арис Салоники
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|48
|2.
|АЕК
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|48
|3.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1