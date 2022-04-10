Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
2' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
0:1
20' ГолПальма Луис
1:1
28' ГолРота Лазарос
41' Желтая карточкаАмрабат Нордин
56' Желтая карточкаЦубер Стивен
Ход матча
20'
0:1
28'
1:1
41'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
53 Владение мячом, % 47
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
50
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шимански Дамиан
|1
|0.25
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.25
|Рота Лазарос
|1
|0.25
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Диайе Папа
|1
|0.25
|Пальма Луис
|1
|0.25
|Камара Абубакар
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саша Лукас
|2
|0
|Камара Абубакар
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1
АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|70
|2.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|59
|3.
|АЕК
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|49
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|48
|5.
|Арис Салоники
|1:1
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|48
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|46
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Арис Салоники
|1:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|АЕК
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|48
|2.
|Арис Салоники
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|46
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1