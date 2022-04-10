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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:2
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
2' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
0:1
20' Гол
Пальма Луис
1:1
28' Гол
Рота Лазарос
41' Желтая карточка
Амрабат Нордин
56' Желтая карточка
Цубер Стивен
1:2
60' Гол
Саша
70' Желтая карточка
Беналуань Йоан
90' Желтая карточка
Рота Лазарос
90' Желтая карточка
Матилья Хавьер
90' Желтая карточка
Бертолио Факундо
90' Желтая карточка
Делизисис Георгиос
90'+8
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
9
Гарсия
Леви
16
Крыховяк
Гжегож
7
Амрабат
Нордин
4
Шимански
Дамиан
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
29
Беналуань
Йоан
22
Ганя
Кристиан
7
Мансини
Даниэль
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
50
Пальма
Луис
47
Камара
Абубакар
АЕК
4-5-1
Арис Салоники
4-4-2

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шимански Дамиан 1 0.25
Амрабат Нордин 1 (1) 0.25
Рота Лазарос 1 0.25
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Лукас 1 0.25
Н'Диайе Папа 1 0.25
Пальма Луис 1 0.25
Камара Абубакар 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 2 0
Цубер Стивен 1 0
Крыховяк Гжегож 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Рота Лазарос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беналуань Йоан 2 0
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Камара Абубакар 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Хулиан Диас 1 0
Делизисис Георгиос 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Ганя Кристиан 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Мансини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1
АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 3 70
2. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 59
3. Арис Салоники 4 1 2 1 3 - 3 50
4. АЕК 4 0 2 2 3 - 5 48
5. Панатинаикос 4 1 3 0 3 - 2 48
6. ПАС Янина 4 0 3 1 1 - 2 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 2 69
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 2 1 1 0 3 - 2 46
4. ПАС Янина 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Арис Салоники 2 0 2 0 0 - 0 2
6. АЕК 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 48
2. АЕК 2 0 2 0 2 - 2 48
3. ПАС Янина 2 0 1 1 0 - 1 41
4. ПАОК 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Панатинаикос 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Рота Лазарос бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пальма Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Крыховяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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