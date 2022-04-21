Португалия: Кубок 2021-2022
0:0
Перерыв
31' Желтая карточкаЭванилсон
Ход матча
31'
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
50
Виейра
Фабиу
20
Витинью
II
30
Эванилсон
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Порту
Спортинг Л
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
39.5%
32.6%
27.9%
17 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|5
|1
|Урибе Матеус
|2
|0.4
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.4
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.2
|Витинью II
|1
|0.2
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.2
|Фернандес Франсиско
|1 (1)
|0.2
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Табата
|2
|0.4
|Сарабия Пабло
|2
|0.4
|Поте
|2 (1)
|0.4
|Коатес Себастьян
|1
|0.2
|Сантуш Нуну II
|1
|0.2
|Луис Матеус II
|1
|0.2
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванилсон
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Табата
|1
|1
|Адан Антонио
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1
Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
2 Портимоненсе
4 Мафра
- 2:4 ПОР-МАФ
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Порту 0:0 Спортинг Л
Исход игры
Порту
86.2% (100)
Ничья
6.9% (8)
Спортинг Л
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (76)
Меньше
25.49% (26)
Обе команды забьют
Да
78.43% (80)
Нет
21.57% (22)
Популярный счёт
2:1 Порту
55.2% (64)
1:0 Порту
12.1% (14)
2:0 Порту
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
1:2 Спортинг Л
2.6% (3)
3:1 Порту
2.6% (3)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
3:2 Порту
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!