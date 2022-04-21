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Португалия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Порту
0:0
Перерыв
Спортинг Л
0'
31' Желтая карточка
Эванилсон
1
Марчесин
Агустин
11
Пепе
VI
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
25
Отавио
Эдмилсон
50
Виейра
Фабиу
20
Витинью
II
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
8
Луис
Матеус
II
2
Матеус
Рейс
17
Сарабия
Пабло
21
Паулинью
Жуан
28
Поте
Порту
Спортинг Л

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

43 матча

37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

39.5%
32.6%
27.9%
17 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
КП
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 1
Урибе Матеус 2 0.4
Отавио Эдмилсон 2 0.4
Тареми Мехди 1 (1) 0.2
Витинью II 1 0.2
Виейра Фабиу 1 (1) 0.2
Фернандес Франсиско 1 (1) 0.2
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Табата 2 0.4
Сарабия Пабло 2 0.4
Поте 2 (1) 0.4
Коатес Себастьян 1 0.2
Сантуш Нуну II 1 0.2
Луис Матеус II 1 0.2
Эсгаю Рикарду 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванилсон 2 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Табата 1 1
Адан Антонио 1 0
Слимани Ислам 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Нету Луиш 1 0
Феддал Зу 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Матеус Рейс 1 0
Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1
Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2
1/16 финала
1 Лека
0 Жил Висенте
3 Кальдаш
5 Белененсеш
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
1/8 финала
?
?
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
3 Мафра
1 Морейренсе
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
2 Портимоненсе
4 Мафра
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1/2 финала
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Финал
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  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Нуну Альмейда к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Впервые в сегодняшнем матче угловой подает "Порту", однако выиграть верховую борьбу хозяева не смогли.
  • 44'
    Пепе Акино включился по правому флангу и исполнил прострел в штрафную гостей, но защитники вынесли мяч за лицевую линию.
  • 43'
    Виейра после передачи Эванилсона входит в штрафную ближе к правому краю и пытается пробить из-под защитника, однако мяч прокатывается мимо створа.
  • 42'
    Рейс обыгрался на левом фланге с партнером и выполнил высокий навес в штрафную, где верховую борьбу выиграл Занузи.
  • 41'
    Приближается к концу первая половина игры, наполненная единоборствами, фолами и апелляциями к арбитрам, но футбола у нас по-прежнему маловато.
  • Фол, нарушение
    39'
    Угарте на фланге фолит против Отавио, который крайне недоволен отсутствием карточки. Достается сегодня бразильцу, который играет за сборную Португалии, по ногам прилетает прилично.
  • Опасный момент
    38'
    Справляется "Порту" со штрафным у своих ворот и организует контратаку, Занузи после передачи партнера врывается в штрафную и бьет в дальний угол - рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    37'
    Рейс на фланге обокрал Пепе Акино и тут же был остановлен оппонентом с нарушением правил.
  • Офсайд
    35'
    Рейс вошел в штрафную с левого края и, обыгрывая защитника, оказался на газоне, но арбитр зафиксировал офсайд в предыдущей фазе атаки "Спортинга".
  • 34'
    Не самый расчётливый навес со штрафного исполняют хозяева поля, Адан на дальнем углу вратарской забирает мяч на выходе.
  • Травма, повреждение
    33'
    Помощь врачей требуется Отавио, медбригада "Порту" появляется на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    А вот теперь Инасиу действует с нарушением правил, досталось по ноге Отавио в центральной зоне.
  • Желтая карточка
    31'
    Эванилсон получает желтую карточку за симуляцию, рухнул бразилец на газон, почувствовал легкое касание руки Инасиу.
  • Фол, нарушение
    29'
    Угарте жестковато встречает Виейру в центре поля, арбитр по-прежнему не достает карточки, хотя фолов набралось уже 15.
  • 28'
    По-прежнему невзрачный футбол на "Драгау", от одной из главных португальских вывесок обычно ждёшь более взрывной игры.
  • 27'
    А вот навес с левой ноги от Виейры получился куда более акцентированным, но до Тареми мяч не дошел.
  • 26'
    Виейра получает мяч от Отавио на правом фланге и в касание пытается навесить, однако снаряд сваливается с ноги и улетает за ворота Адана.
  • Травма, повреждение
    24'
    Эванилсон оказывается на газоне в единоборстве с Инасиу, арбитр не фиксирует нарушения, а бразилец далеко не сразу поднимается на ноги.
  • 22'
    С подачей Порро со штрафного игроки "Порту" справились, с подбора удар из-за пределов штрафной нанес Сарабия, но Марчесин справился.
  • Фол, нарушение
    21'
    Отавио фолит против Рейса в центральной зоне, уже 12 нарушений правил в равных долях совершили соперники.
  • 20'
    Эванилсон вошел в штрафную с правого края, однако обыграть Инасиу один в один не сумел.
  • 19'
    Сразу несколько мелких фолов допускают команды в эти минуты, цельной игры пока не получается.
  • Угловой
    17'
    С подачей корнера оборона "Порту" справляется, вторым темпом лиссабонцы исполняют совсем неудачный навес за пределы поля.
  • 16'
    Гонсалвеш получил мяч в штрафной и покатил правее на Порро, который пробил в касание с левой - снаряд зацепил Пепе и прошел рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Груйич фолит против Угарте на фланге, но недоумевает, что слышит свисток арбитра. Штрафной гости разыграли быстро.
  • Офсайд
    14'
    Сарабия после проникающего паса Гонсалвеша выскочил на рандеву с Марчесином и эффектно того перекинул, однако гол не засчитан из-за офсайда у испанца.
  • 12'
    Довольно сильный дождь идет в эти минуты над "Драгау", интересно, скажется ли этот фактор на исходе противостояния.
  • Угловой
    11'
    После навеса с углового арбитр фиксирует фол в атаке со стороны Сарабии, который заблокировал ускорение Пепе. Капитан "Порту" не сразу смог подняться на ноги.
  • 10'
    Педру Гонсалвеш прорывается по правому флангу и зарабатывает угловой после прерванного прострела.
  • 9'
    Соперником победителя этого противостояния в финальном матче станет "Тондела", которая в полуфинале одолела клуб из Второго дивизиона "Мафра" (3:0 и 1:1).
  • Фол, нарушение
    8'
    Груйич перехватывает мяч в центре поля и вынуждает нарушить правила Матеуса Луиса. Пока без желтых карточек.
  • 6'
    Эванилсон красиво обыграл одного из защитников на краю штрафной, однако подстраховка в обороне "Спортинга" работает.
  • 5'
    В чемпионате Португалии, где "Порту" уже практически гарантировал себе чемпионство (9 очков от "Спортинга" за 4 тура до конца), команды дважды сыграли вничью - 1:1 и 2:2.
  • 4'
    Активнее начинает "Спортинг" сегодняшний матч, всё-таки необходимо столичной команде забивать дважды, так как в Кубке Португалии правило гостевого гола продолжает действовать.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой заработали гости усилиями Матеуса, после подачи корнера Марчесин не очень далеко отбил мяч на выходе, а Угарте с подбора пробил рядом со штангой.
  • 2'
    В первом матче, который состоялся в начале марта, "Порту" одержал волевую победу в Лиссабоне - на гол Сарабии ответили Тареми и Эванилсон.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В ответном полуфинальном матче Кубка Португалии встречаются "Порту" и лиссабонский "Спортинг". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 116
Порту 86.2% (100)
X 6.9% (8)
Спортинг Л 6.9% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Спортинг Л
2.12
3.74
3.80
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Прогнозы на матч Порту 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Порту
86.2% (100)
Ничья
6.9% (8)
Спортинг Л
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (76)
Меньше
25.49% (26)
Обе команды забьют
Да
78.43% (80)
Нет
21.57% (22)
Популярный счёт
2:1 Порту
55.2% (64)
1:0 Порту
12.1% (14)
2:0 Порту
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
1:2 Спортинг Л
2.6% (3)
3:1 Порту
2.6% (3)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
3:2 Порту
1.7% (2)
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