Виейра после передачи Эванилсона входит в штрафную ближе к правому краю и пытается пробить из-под защитника, однако мяч прокатывается мимо створа.

Пепе Акино включился по правому флангу и исполнил прострел в штрафную гостей, но защитники вынесли мяч за лицевую линию.

Впервые в сегодняшнем матче угловой подает "Порту", однако выиграть верховую борьбу хозяева не смогли.

Одну минуту добавил Нуну Альмейда к основному времени первого тайма.

42' Рейс обыгрался на левом фланге с партнером и выполнил высокий навес в штрафную, где верховую борьбу выиграл Занузи.

41' Приближается к концу первая половина игры, наполненная единоборствами, фолами и апелляциями к арбитрам, но футбола у нас по-прежнему маловато.

39' Угарте на фланге фолит против Отавио, который крайне недоволен отсутствием карточки. Достается сегодня бразильцу, который играет за сборную Португалии, по ногам прилетает прилично.

38' Справляется "Порту" со штрафным у своих ворот и организует контратаку, Занузи после передачи партнера врывается в штрафную и бьет в дальний угол - рядом со штангой.

37' Рейс на фланге обокрал Пепе Акино и тут же был остановлен оппонентом с нарушением правил.

35' Рейс вошел в штрафную с левого края и, обыгрывая защитника, оказался на газоне, но арбитр зафиксировал офсайд в предыдущей фазе атаки "Спортинга".

34' Не самый расчётливый навес со штрафного исполняют хозяева поля, Адан на дальнем углу вратарской забирает мяч на выходе.

33' Помощь врачей требуется Отавио, медбригада "Порту" появляется на поле.

32' А вот теперь Инасиу действует с нарушением правил, досталось по ноге Отавио в центральной зоне.

31' Эванилсон получает желтую карточку за симуляцию, рухнул бразилец на газон, почувствовал легкое касание руки Инасиу.

29' Угарте жестковато встречает Виейру в центре поля, арбитр по-прежнему не достает карточки, хотя фолов набралось уже 15.

28' По-прежнему невзрачный футбол на "Драгау", от одной из главных португальских вывесок обычно ждёшь более взрывной игры.

27' А вот навес с левой ноги от Виейры получился куда более акцентированным, но до Тареми мяч не дошел.

26' Виейра получает мяч от Отавио на правом фланге и в касание пытается навесить, однако снаряд сваливается с ноги и улетает за ворота Адана.

24' Эванилсон оказывается на газоне в единоборстве с Инасиу, арбитр не фиксирует нарушения, а бразилец далеко не сразу поднимается на ноги.

22' С подачей Порро со штрафного игроки "Порту" справились, с подбора удар из-за пределов штрафной нанес Сарабия, но Марчесин справился.

21' Отавио фолит против Рейса в центральной зоне, уже 12 нарушений правил в равных долях совершили соперники.

20' Эванилсон вошел в штрафную с правого края, однако обыграть Инасиу один в один не сумел.

19' Сразу несколько мелких фолов допускают команды в эти минуты, цельной игры пока не получается.

17' С подачей корнера оборона "Порту" справляется, вторым темпом лиссабонцы исполняют совсем неудачный навес за пределы поля.

16' Гонсалвеш получил мяч в штрафной и покатил правее на Порро, который пробил в касание с левой - снаряд зацепил Пепе и прошел рядом со штангой.

15' Груйич фолит против Угарте на фланге, но недоумевает, что слышит свисток арбитра. Штрафной гости разыграли быстро.

14' Сарабия после проникающего паса Гонсалвеша выскочил на рандеву с Марчесином и эффектно того перекинул, однако гол не засчитан из-за офсайда у испанца.

12' Довольно сильный дождь идет в эти минуты над "Драгау", интересно, скажется ли этот фактор на исходе противостояния.

11' После навеса с углового арбитр фиксирует фол в атаке со стороны Сарабии, который заблокировал ускорение Пепе. Капитан "Порту" не сразу смог подняться на ноги.

10' Педру Гонсалвеш прорывается по правому флангу и зарабатывает угловой после прерванного прострела.

9' Соперником победителя этого противостояния в финальном матче станет "Тондела", которая в полуфинале одолела клуб из Второго дивизиона "Мафра" (3:0 и 1:1).

8' Груйич перехватывает мяч в центре поля и вынуждает нарушить правила Матеуса Луиса. Пока без желтых карточек.

6' Эванилсон красиво обыграл одного из защитников на краю штрафной, однако подстраховка в обороне "Спортинга" работает.

5' В чемпионате Португалии, где "Порту" уже практически гарантировал себе чемпионство (9 очков от "Спортинга" за 4 тура до конца), команды дважды сыграли вничью - 1:1 и 2:2.

4' Активнее начинает "Спортинг" сегодняшний матч, всё-таки необходимо столичной команде забивать дважды, так как в Кубке Португалии правило гостевого гола продолжает действовать.

3' Первый угловой заработали гости усилиями Матеуса, после подачи корнера Марчесин не очень далеко отбил мяч на выходе, а Угарте с подбора пробил рядом со штангой.

2' В первом матче, который состоялся в начале марта, "Порту" одержал волевую победу в Лиссабоне - на гол Сарабии ответили Тареми и Эванилсон.