Португалия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Порту
Спортинг Л
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
39.5%
32.6%
27.9%
17 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|5
|1.25
|Урибе Матеус
|2
|0.5
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.5
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.25
|Витинью II
|1
|0.25
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.25
|Фернандес Франсиско
|1 (1)
|0.25
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Табата
|2
|0.5
|Сарабия Пабло
|2
|0.5
|Поте
|2 (1)
|0.5
|Коатес Себастьян
|1
|0.25
|Сантуш Нуну II
|1
|0.25
|Луис Матеус II
|1
|0.25
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванилсон
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Табата
|1
|1
|Адан Антонио
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1
Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Исход игры
Порту
91.9% (34)
Ничья
2.7% (1)
Спортинг Л
5.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
2:1 Порту
67.6% (25)
1:0 Порту
21.6% (8)
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