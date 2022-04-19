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Португалия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Порту
 
Позже
Спортинг Л
Прогнозы 36
Порту 91.7% (33)
X 2.8% (1)
Спортинг Л 5.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Спортинг Л
2.15
3.64
3.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

43 матча

37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

39.5%
32.6%
27.9%
17 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
КП
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 1.25
Урибе Матеус 2 0.5
Отавио Эдмилсон 2 0.5
Тареми Мехди 1 (1) 0.25
Витинью II 1 0.25
Виейра Фабиу 1 (1) 0.25
Фернандес Франсиско 1 (1) 0.25
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Табата 2 0.5
Сарабия Пабло 2 0.5
Поте 2 (1) 0.5
Коатес Себастьян 1 0.25
Сантуш Нуну II 1 0.25
Луис Матеус II 1 0.25
Эсгаю Рикарду 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванилсон 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Табата 1 1
Адан Антонио 1 0
Слимани Ислам 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Нету Луиш 1 0
Феддал Зу 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Матеус Рейс 1 0
Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1
Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2
1/16 финала
1 Лека
0 Жил Висенте
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
3 Кальдаш
5 Белененсеш
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
1/8 финала
7 Лека
6 Паредеш
1 Каса Пиа
2 Спортинг Л
1 Визела
0 Брага
3 Порту
0 Бенфика
7 Риу Аве
6 Белененсеш
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
3 Мафра
1 Морейренсе
1/4 финала
0 Лека
4 Спортинг Л
1 Визела
3 Порту
0 Риу Аве
1 Тондела
2 Портимоненсе
4 Мафра
1/2 финала
1 Спортинг Л
2 Порту
3 Тондела
0 Мафра
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2022, осталось 1 день 22 часа 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Порту 91.7% (33)
    X 2.8% (1)
    Спортинг Л 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Спортинг Л
    2.15
    3.64
    3.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Спортинг Л онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    91.9% (34)
    Ничья
    2.7% (1)
    Спортинг Л
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    67.6% (25)
    1:0 Порту
    21.6% (8)
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