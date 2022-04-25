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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
32' Желтая карточка
Икономидис Крис
44' Желтая карточка
Alex Parson
47' Желтая карточка
Акбари Рамат
51'

Ход матча

32'
 
Икономидис Крис
44'
Alex Parson
 
47'
Акбари Рамат
 
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Мельбурн Виктори
3.25
3.58
2.38
Все Коэффициенты
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
14
Eli
Adams
9
Иванович
Люк
13
Henry
Hore
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
37.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.29
Лескано Хуан 2 0.12
Милеуснич Никола 2 0.12
Иванович Люк 2 0.12
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.06
Невилл Скотт 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Акбари Рамат 1 0.06
Хинджерт Джек 0 0
Вада Риё 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.33
Рохас Марко 3 0.14
Фолами Бен 3 0.14
Марджиотта Франческо 3 0.14
Бриммер Джейк 2 (1) 0.1
Бриллант Джошуа 2 0.1
Родерик Миранда 2 0.1
Круз Робби 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 4 0
Олдред Том 4 0
Невилл Скотт 3 0
Акбари Рамат 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Браун Кори 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Alex Parson 1 0
Nicholas Olsen 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Келава Иван 4 0
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Икономидис Крис 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
6
40%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
4
40%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
6
30%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
7
35%
9
32%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 15
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
6
27%
5
24%
61-75
3
14%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 21 10 3 8 25 - 40 33
3. Мельбурн Виктори 0:0 21 8 9 4 28 - 21 33
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Аделаида Юнайтед 18 7 6 5 28 - 23 27
6. Сентрал Кост Маринерз 18 7 4 7 37 - 30 25
7. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 0:0 17 4 3 10 15 - 27 15
12. Перт Глори 19 3 4 12 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 0:0 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Брисбен Роар 0:0 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
9. Аделаида Юнайтед 10 4 2 4 17 - 13 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 0:0 11 5 4 2 13 - 9 19
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 0:0 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Акбари Рамат получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Alex Parsons получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Икономидис Крис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Мельбурн Виктори
3.25
3.58
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори онлайн

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Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

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