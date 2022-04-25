Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
32' Желтая карточкаИкономидис Крис
44' Желтая карточкаAlex Parson
47' Желтая карточкаАкбари Рамат
1:0
54' ГолAlex Parson
1:1
68' ГолХэмилл Брендан
84' Желтая карточкаБриллант Джошуа
90' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
Ход матча
32'
44'
47'
54'
1:0
65'
68'
84'
90'
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
14
Eli
Adams
13
Henry
Hore
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eli AdamsПолузащитник
- Нападающий
-
13 Henry HoreНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
-
15 Jesse Daley
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
37.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
39 матчей
35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.29
|Иванович Люк
|2
|0.12
|Лескано Хуан
|2
|0.12
|Милеуснич Никола
|2
|0.12
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.06
|Невилл Скотт
|1
|0.06
|Браун Кори
|1
|0.06
|Акбари Рамат
|1
|0.06
|Alex Parson
|1
|0.06
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.33
|Рохас Марко
|3
|0.14
|Марджиотта Франческо
|3
|0.14
|Фолами Бен
|3
|0.14
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.1
|Бриллант Джошуа
|2
|0.1
|Родерик Миранда
|2
|0.1
|Хэмилл Брендан
|2
|0.1
|Круз Робби
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Герия Джейсон
|1
|0.05
|Nishan Velupillay
|1
|0.05
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|5
|0
|Олдред Том
|4
|0
|Акбари Рамат
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|4
|1
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
6
38%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
4
36%
4
44%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
33%
9
31%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
5
22%
6
27%
46-60
7
30%
5
23%
61-75
3
13%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|21
|10
|3
|8
|25 - 40
|33
|3.
|Мельбурн Виктори
|21
|8
|9
|4
|29 - 22
|33
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|7
|4
|7
|37 - 30
|25
|7.
|Ньюкасл Джетс
|19
|7
|4
|8
|36 - 31
|25
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|12.
|Перт Глори
|19
|3
|4
|12
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|9.
|Аделаида Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|3
|2
|5
|18 - 16
|11
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1