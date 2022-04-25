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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
32' Желтая карточка
Икономидис Крис
44' Желтая карточка
Alex Parson
47' Желтая карточка
Акбари Рамат
1:0
54' Гол
Alex Parson
1:1
68' Гол
Хэмилл Брендан
84' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
90' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
90'+5
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
14
Eli
Adams
9
Иванович
Люк
13
Henry
Hore
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
37.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.29
Иванович Люк 2 0.12
Лескано Хуан 2 0.12
Милеуснич Никола 2 0.12
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.06
Невилл Скотт 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Акбари Рамат 1 0.06
Alex Parson 1 0.06
Хинджерт Джек 0 0
Вада Риё 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.33
Рохас Марко 3 0.14
Марджиотта Франческо 3 0.14
Фолами Бен 3 0.14
Бриммер Джейк 2 (1) 0.1
Бриллант Джошуа 2 0.1
Родерик Миранда 2 0.1
Хэмилл Брендан 2 0.1
Круз Робби 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 5 0
Олдред Том 4 0
Акбари Рамат 4 0
Невилл Скотт 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Браун Кори 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Alex Parson 1 0
Nicholas Olsen 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Бриллант Джошуа 3 1
Келава Иван 4 0
Броксхэм Ли 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Икономидис Крис 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
6
38%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
4
36%
4
44%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
33%
9
31%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
5
22%
6
27%
46-60
7
30%
5
23%
61-75
3
13%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 21 10 3 8 25 - 40 33
3. Мельбурн Виктори 21 8 9 4 29 - 22 33
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Аделаида Юнайтед 18 7 6 5 28 - 23 27
6. Сентрал Кост Маринерз 18 7 4 7 37 - 30 25
7. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 17 4 3 10 16 - 28 15
12. Перт Глори 19 3 4 12 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Брисбен Роар 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
9. Аделаида Юнайтед 10 4 2 4 17 - 13 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Alex Parsons получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Икономидис Крис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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