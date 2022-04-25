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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Чианграй Юнайтед
0:0
Перерыв
Виссел Кобе
0'
8' Желтая карточка
Suriya Singmui

Ход матча

8'
Suriya Singmui
 
37'
 
Юруки Коя
Кркич Боян

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Чианграй Юнайтед
Ничья
Виссел Кобе
9.90
5.25
1.34
Все Коэффициенты
1
Ануин
Саранон
33
Sarawut
Inpaen
5
Brinner
30
Suriya
Singmui
4
Като
Кохей
27
Gionata
Verzura
6
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
14
Тхинйом
Санукран
28
Ryuji
Hirota
8
Геттерсон
10
Тиатракул
Сиваком
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
14
Макино
Томоаки
3
Кобаяси
Юки
7
Гоке
Юта
5
Ямагути
Хотару
33
Огихара
Тагахиро
20
Иноуэ
Сион
10
Юя
Осако
9
Кркич
Боян
Чианграй Юнайтед
3-4-3
Виссел Кобе
4-3-3

История личных встреч

Чианграй Юнайтед
Виссел Кобе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Результаты последних матчей

Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1
Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1
Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Кркич Боян уходит с поля. Юруки Коя выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Suriya Singmui получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чианграй Юнайтед
Ничья
Виссел Кобе
9.90
5.25
1.34
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Чианграй Юнайтед
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