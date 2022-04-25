3:0
Конец матча
1:0
6' ГолСанэто Юки
2:0
11' ГолНисимура Такума
63' Красная карточкаRyotaro Tsunoda
67' Желтая карточкаБарбарусес Костас
3:0
87' ГолЛопес Андерсон
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
46'
63'
65'
87'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
62 Владение мячом, % 38
27
Мацубара
Кен
19
Санэто
Юки
24
Ивата
Томоки
28
Riku
Yamane
23
Грант
Райан
33
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
-
19 Санэто ЮкиЗащитник
- Защитник
-
24 Ивата ТомокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Riku YamaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Коике РютаЗащитник
-
26 Коике ЮтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kaina Yoshio
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Грант РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Йокогама Маринос
Сидней
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3
Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1
Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2