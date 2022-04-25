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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Йокогама Маринос
3:0
Конец матча
Сидней
0'
1:0
6' Гол
Санэто Юки
2:0
11' Гол
Нисимура Такума
63' Красная карточка
Ryotaro Tsunoda
67' Желтая карточка
Барбарусес Костас
3:0
87' Гол
Лопес Андерсон
90'+4
1
Такаока
Ёхеи
27
Мацубара
Кен
19
Санэто
Юки
33
Ryotaro
Tsunoda
24
Ивата
Томоки
8
Кида
Такуя
28
Riku
Yamane
18
Мидзунума
Кота
30
Нисимура
Такума
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
2
Доначи
Джеймс
3
Уорленд
Бен
23
Грант
Райан
16
Нарсинг
Лусиано
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
27
Элвис
Камсоба
11
Барбарусес
Костас
33
Patrick
Wood
Йокогама Маринос
4-2-3-1
Сидней
4-4-2

История личных встреч

Йокогама Маринос
Сидней

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0

Результаты последних матчей

Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3
Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1
Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Нисимура Такума бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Санэто Юки бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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