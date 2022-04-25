1:1
Конец матча
Стадион: Гьемселунд Зрители: 1270
0:1
4' ГолMats Selmer Thornes
1:1
58' ГолБрингакер Матиас
59' Желтая карточкаБрингакер Матиас
80' Желтая карточкаMats Selmer Thornes
Ход матча
4'
58'
59'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ryan DoghmanЗащитник
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
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-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Конгсвингер
Осане
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2
Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3
Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5
Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4