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  3. Норвегия: Первый дивизион
Конгсвингер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1270
Осане
0'
0:1
4' Гол
Mats Selmer Thornes
1:1
58' Гол
Брингакер Матиас
59' Желтая карточка
Брингакер Матиас
80' Желтая карточка
Mats Selmer Thornes
90'+8
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
25
Эгель-Йонсен
Кевин
11
Sander
Marthinussen
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
14
Brage
Pedersen
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
30
Лисгард
Идар
11
Гьерде-Эдемарк
Хенрик
2
Martin
Ueland
17
Ryan
Doghman
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
7
Mats
Selmer
Thornes
Конгсвингер
4-3-3
Осане
5-2-3

История личных встреч

Конгсвингер
Осане

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
7:2
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2
Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3
Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5
Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Mats Selmer Thornes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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