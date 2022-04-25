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  3. Норвегия: Первый дивизион
Старт
3:2
Конец матча

Стадион:
Скейд
0'
1:0
1' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
1:1
5' Гол
Anders Johansen
2:1
36' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
2:2
39' Гол
Мельхиор Маркус
51' Желтая карточка
Mathias Grundetjern
82' Желтая карточка
Anders Johansen
3:2
83' Пенальти
Антонссон Бьярни
90'+7
96
Mark
Jensen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
14
Марес
Люк
15
Робстад
Хенрик
22
Тённесен
Кристоффер
11
Шульц
Эрик
6
Антонссон
Бьярни
8
Kristoffer
Valsvik
23
Mathias
Grundetjern
9
Браут-Брюнес
Джонатан
16
Фаллениус
Оскар
1
Lars
Kvarekvaal
5
Anders
Johansen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
8
Stian
Pettersen
I
39
Bendik
Rise
15
Morten
Renaa
Olsen
20
Ulrich
Ness
7
Мельхиор
Маркус
11
David
Hickson
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Будусон
Джонни
Старт
4-3-3
Скейд
3-5-2

История личных встреч

Старт
Скейд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0
Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3
Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0
Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Marcus Melchior бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Браут-Брюнес Джонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Anders Johansen бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Браут-Брюнес Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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