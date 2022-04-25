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  3. Норвегия: Первый дивизион
Брюне
0:0
Перерыв

Стадион:
Ранхейм
0'
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Ранхейм
2.50
3.40
2.84
Все Коэффициенты
12
Хадая
Элиас
45
Christian
Roeer
19
Tobias
Guddal
5
Балдвинссон
Рогви
2
Ротихеуг
Оливер
14
Daniel
Hermansson
6
Henning
Romslo
10
Robert
Undheim
16
Andreas
Dybevik
9
Arne
Gunnes
17
Sigurd
Groenli
1
Magnus
Lenes
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Daniel
Kvande
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
21
Adrian
Bartel
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
11
Менерт
Маркус
10
Vegard
Oestraat
Erlien
15
Erik
Toenne
Брюне
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Ранхейм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
2:4
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
0:0
А
0:1
А
3:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0
Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2 Хам-Кам - Брюне 3:0 Брюне - Олесунн 2:3 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1
Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Ранхейм
2.50
3.40
2.84
Все Коэффициенты
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