12
Хадая
Элиас
- Основной состав
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12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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23 Paul Ullenes
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Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
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22 Солли СивертЗащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Hugo Pereira
История личных встреч
Брюне
Ранхейм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0
Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2 Хам-Кам - Брюне 3:0 Брюне - Олесунн 2:3 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1
Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2