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  3. Норвегия: Первый дивизион
Стабек
0:1
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
27' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
0:1
38' Гол
Sander Ringberg
90'+6
12
Сандберг
Маркус
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
15
Оттесен
Стурла
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
11
Хансен
Корнелиус
1
Фальк
Аслак
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
22
Таддесе
Хоренус
6
Christian
Landu
Landu
17
Ingvald
Halgunset
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
10
Хейланн
Томми
Стабек
3-5-2
Санднес
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Санднес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3
Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Санднес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4
Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Sander Ringberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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