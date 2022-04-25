РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:1
35' ГолСергеев Иван
0:2
42' ГолМалком Филипе
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
35'
0:1
42'
0:2
48
Исаенко
Олег
28
Алип
Нуралы
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.24
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.24
|Кабелла Реми
|4
|0.16
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.16
|Ильин Владимир
|4
|0.16
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.12
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.42
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.31
|Малком Филипе
|7
|0.27
|Ерохин Александр
|7
|0.27
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.27
|Алберто Юри
|4
|0.15
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.15
|Вендел Маркус
|3
|0.12
|Мостовой Андрей
|3
|0.12
|Круговой Данил
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Оздоев Магомед
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Забито
23
39
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
12
31%
31-45
2
9%
6
15%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
7
30%
10
26%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
36
59
17 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
5
14%
5
8%
1-15
7
19%
6
10%
16-30
5
14%
18
31%
31-45
4
11%
6
10%
46-60
7
19%
7
12%
61-75
8
22%
17
29%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 17
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:0 Заявка
|26
|17
|7
|2
|60 - 24
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 25
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|4.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 26
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|2:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:2 Зенит
Исход игры
Краснодар
13.7% (22)
Ничья
14.3% (23)
Зенит
72% (116)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.8% (48)
1:3 Зенит
8.7% (14)
1:1 Ничья
7.5% (12)
0:1 Зенит
7.5% (12)
0:2 Зенит
6.2% (10)
2:2 Ничья
3.1% (5)
2:1 Краснодар
2.5% (4)
1:0 Краснодар
1.2% (2)
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