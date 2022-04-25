  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:2
Перерыв

Стадион:
Зенит
0'
0:1
35' Гол
Сергеев Иван
0:2
42' Гол
Малком Филипе
Олусегун едва не сравнивает счет...
Защитник Зенита попадает в перек...

Ход матча

35'
0:1
Сергеев Иван
(Кузяев Далер)
42'
0:2
Малком Филипе
(Вендел Маркус)
Прогнозы 161
Краснодар 13.7% (22)
X 14.3% (23)
Зенит 72% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Зенит
8.80
5.50
1.43
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
84
Литвинов
Вячеслав
2
Сорокин
Егор
48
Исаенко
Олег
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
8
Газинский
Юрий
23
Якимов
Вячеслав
88
Кривцов
Никита
11
Ионов
Алексей
40
Олусегун
Олакунле
41
Кержаков
Михаил
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
28
Алип
Нуралы
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
9
Алберто
Юри
Краснодар
4-5-1
Зенит
3-4-3

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.24
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.24
Кабелла Реми 4 0.16
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.16
Ильин Владимир 4 0.16
Классон Виктор 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Де Вильена Тонни 2 0.08
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.42
Клаудиньо 8 (1) 0.31
Малком Филипе 7 0.27
Ерохин Александр 7 0.27
Азмун Сердар 7 (1) 0.27
Алберто Юри 4 0.15
Сутормин Алексей 4 (4) 0.15
Вендел Маркус 3 0.12
Мостовой Андрей 3 0.12
Круговой Данил 2 0.08
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Оздоев Магомед 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Петров Сергей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Забито

23
39
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
12
31%
31-45
2
9%
6
15%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
7
30%
10
26%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

36
59
17 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
5
14%
5
8%
1-15
7
19%
6
10%
16-30
5
14%
18
31%
31-45
4
11%
6
10%
46-60
7
19%
7
12%
61-75
8
22%
17
29%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 17
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:0 Заявка 26 17 7 2 60 - 24 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар 0:2 Заявка 25 11 6 8 35 - 26 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:0 Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар 0:2 Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит 2:0 Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
3. Краснодар 0:2 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
  • 45'
    В центре поля Олусегун заехал по ногам Барриосу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Взял инициативу на себя Газинский, прорвался к чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Чистякову.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Малком Филипе! Поймали соперника на контратаке гости. Отличным пасом Вендел запустил в штрафную соперника Малкома, который пробил низом в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Сафонов, пропустив сферу под ногой.
  • 42'
    Отобрал мяч в центре поля Газинский и тут же забросил на ход Волкову, но тот не смог оторваться от Алипа и потерял сферу.
  • 41'
    Мог убегать на ворота соперника Олусегун после паса от Кривцова, но пробить по воротам ему не позволил Чистяков.
  • 40'
    Убегал в штрафную соперника Кузяев с правого фланга, но вот его удар с острого угла заблокировал Сорокин.
  • 39'
    С углового навесил Ионов на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кержаков и кулаком вынес сферу в аут.
  • Угловой
    38'
    Обыграл соперника на фланге Волков и прострелил вдоль ворот, но от ноги Барриоса сфера отправилась на угловой.
  • 37'
    Мягко забросил в штрафную Газинский на ход Олусегуна, который обыграл финтом Чистякова и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Иван Сергеев! Удалось все же отличиться петербуржцам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Кузяев, но не стал бить, а скинул поперек на Сергеева, который в касание вколотил сферу точно под перекладину. 
  • 35'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сафонов. Потребуется помощь медиков вратарю.
  • 34'
    Навесил в центр штрафной с угла поля Вендел, но здесь нарушил правила Чистяков в верховой борьбе против Сафонова.
  • Опасный момент
    33'
    Зацепился за мяч Клаудиньо перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но Сафонов в прыжке спас свою команду.
  • 32'
    Тонко отдавал Вендел в штрафную, куда вбегал на скорости Малком, но до него мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Сорокин.
  • 31'
    Снова оторвался от соперника по флангу Волков и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось. 
  • 30'
    С правого фланга навесил Якимов в центр штрафной, но здесь пробить головой Олусегуну не позволил Чистяков.
  • Опасный момент
    29'
    Ворвался с левого фланга Ионов в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот. Дуглас ногой едва не срезал мяч в свои ворота, но чудо реакции показал Кержаков и смог перевести сферу в перекладину. 
  • 28'
    забрасывал в штрафную соперника Олусегун на ход Ионову, но того опередил Алип и в подкате вынес сферу в аут.
  • 27'
    Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Альберто и головой забросил на Кузяева, но тот выпустил сферу в аут.
  • 26'
    Пауза в матче. В центре поля столкнулись нога в ногу Литвинов и Сергеев. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 25'
    В центре поля Кривцова руками уложил на газон Сергеев в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Краснодара".
  • 24'
    Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Малком и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Кривцову.
  • 23'
    С угла поля Клаудиньо навесил на дальнюю штангу, где Малком скинул в центр на Вендела, но с выстрелом последнего справился Сафонов.
  • 22'
    Прорвался по флангу Вендел и навесил в центр штрафной, но здесь удар Альберто заблокировал Сорокин в подкате.
  • 21'
    Навесил Дуглас в центр штрафной с угла поля, но здесь Газинский выиграл верх и головой вынес мяч в центр поля.
  • Угловой
    20'
    Ушел от соперника по флангу Кузяев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Литвинова на угловой отправился.
  • 19'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Зенита". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 18'
    По флангу отдавал пас Якимов на ход Олусегуну, но перехватил мяч в последний момент Вендел.
  • 17'
    Проникающий пас исполнял Газинский в штрафную на ход Ионову, но тот не смог оторваться от Барриоса и потерял мяч.
  • 16'
    С правого фланга Малком подавал в штрафную на Кузяева, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 15'
    Мягко забросил Клаудиньо в штрафную на Малкома, но тому помешал пробить в верховой борьбе Литвинов.
  • 14'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Вендел, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 13'
    Догнал мяч на фланге Кузяев и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.
  • 12'
    Проникающий пас Альберто исполнял в штрафную на Малкома, но прочитал эпизод Сорокин и перехватил мяч.
  • 11'
    Накрутил соперника на фланге Дуглас и навесил в центр штрафной, но здесь Литвинов вынес сферу в аут головой.
  • 10'
    Забросил в штрафную соперника Малком на ход Сергееву, который пробил с дальней дистанции, но крайне неточно.
  • 9'
    По флангу забросил Дуглас на ход Альберто, но того опередил Волков и головой вынес сферу за боковую линию.
  • 8'
    Убежал по левому флангу Альберто и навесил в центр штрафной на Клаудиньо, но удар последнего пришелся точно в руки голкиперу.
  • 7'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Олучегун и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 6'
    Проникающий пас Петров исполнял в штрафную на Олусегуна, но перехватил этот пас в последний момент Чистяков.
  • 5'
    На фланге получил по ногам Петров в борьбе против Дугласа. Штрафной удар исполнять будут "быки".
  • 4'
    Диагональ исполнял Сорокин на левый фланг, куда забегал Кривцов, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Газинский в штрафную соперника на Волкова, но тому добраться до мяча не позволил Чистяков.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Малком Филипе бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сергеев Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Краснодар 0:2 Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Краснодар 0:2 Зенит

Исход игры
Краснодар
13.7% (22)
Ничья
14.3% (23)
Зенит
72% (116)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.8% (48)
1:3 Зенит
8.7% (14)
1:1 Ничья
7.5% (12)
0:1 Зенит
7.5% (12)
0:2 Зенит
6.2% (10)
2:2 Ничья
3.1% (5)
2:1 Краснодар
2.5% (4)
1:0 Краснодар
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Краснодар
Зенит

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 