Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Малком Филипе! Поймали соперника на контратаке гости. Отличным пасом Вендел запустил в штрафную соперника Малкома, который пробил низом в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Сафонов, пропустив сферу под ногой.

Взял инициативу на себя Газинский, прорвался к чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Чистякову.

Судья добавил к времени первого тайма одну минуту.

В центре поля Олусегун заехал по ногам Барриосу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

42' Отобрал мяч в центре поля Газинский и тут же забросил на ход Волкову, но тот не смог оторваться от Алипа и потерял сферу.

41' Мог убегать на ворота соперника Олусегун после паса от Кривцова, но пробить по воротам ему не позволил Чистяков.

40' Убегал в штрафную соперника Кузяев с правого фланга, но вот его удар с острого угла заблокировал Сорокин.

39' С углового навесил Ионов на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кержаков и кулаком вынес сферу в аут.

38' Обыграл соперника на фланге Волков и прострелил вдоль ворот, но от ноги Барриоса сфера отправилась на угловой.

37' Мягко забросил в штрафную Газинский на ход Олусегуна, который обыграл финтом Чистякова и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

36' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Иван Сергеев! Удалось все же отличиться петербуржцам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Кузяев, но не стал бить, а скинул поперек на Сергеева, который в касание вколотил сферу точно под перекладину.

35' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сафонов. Потребуется помощь медиков вратарю.

34' Навесил в центр штрафной с угла поля Вендел, но здесь нарушил правила Чистяков в верховой борьбе против Сафонова.

33' Зацепился за мяч Клаудиньо перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но Сафонов в прыжке спас свою команду.

32' Тонко отдавал Вендел в штрафную, куда вбегал на скорости Малком, но до него мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Сорокин.

31' Снова оторвался от соперника по флангу Волков и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

30' С правого фланга навесил Якимов в центр штрафной, но здесь пробить головой Олусегуну не позволил Чистяков.

29' Ворвался с левого фланга Ионов в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот. Дуглас ногой едва не срезал мяч в свои ворота, но чудо реакции показал Кержаков и смог перевести сферу в перекладину.

28' забрасывал в штрафную соперника Олусегун на ход Ионову, но того опередил Алип и в подкате вынес сферу в аут.

27' Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Альберто и головой забросил на Кузяева, но тот выпустил сферу в аут.

26' Пауза в матче. В центре поля столкнулись нога в ногу Литвинов и Сергеев. Без помощи медиков здесь не обойтись.

25' В центре поля Кривцова руками уложил на газон Сергеев в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Краснодара".

24' Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Малком и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Кривцову.

23' С угла поля Клаудиньо навесил на дальнюю штангу, где Малком скинул в центр на Вендела, но с выстрелом последнего справился Сафонов.

22' Прорвался по флангу Вендел и навесил в центр штрафной, но здесь удар Альберто заблокировал Сорокин в подкате.

21' Навесил Дуглас в центр штрафной с угла поля, но здесь Газинский выиграл верх и головой вынес мяч в центр поля.

20' Ушел от соперника по флангу Кузяев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Литвинова на угловой отправился.

19' Долго катают мяч в центре поля игроки "Зенита". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

18' По флангу отдавал пас Якимов на ход Олусегуну, но перехватил мяч в последний момент Вендел.

17' Проникающий пас исполнял Газинский в штрафную на ход Ионову, но тот не смог оторваться от Барриоса и потерял мяч.

16' С правого фланга Малком подавал в штрафную на Кузяева, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

15' Мягко забросил Клаудиньо в штрафную на Малкома, но тому помешал пробить в верховой борьбе Литвинов.

14' С угла поля навесил на дальнюю штангу Вендел, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

13' Догнал мяч на фланге Кузяев и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.

12' Проникающий пас Альберто исполнял в штрафную на Малкома, но прочитал эпизод Сорокин и перехватил мяч.

11' Накрутил соперника на фланге Дуглас и навесил в центр штрафной, но здесь Литвинов вынес сферу в аут головой.

10' Забросил в штрафную соперника Малком на ход Сергееву, который пробил с дальней дистанции, но крайне неточно.

9' По флангу забросил Дуглас на ход Альберто, но того опередил Волков и головой вынес сферу за боковую линию.

8' Убежал по левому флангу Альберто и навесил в центр штрафной на Клаудиньо, но удар последнего пришелся точно в руки голкиперу.

7' Сместился с левого фланга к линии штрафной Олучегун и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

6' Проникающий пас Петров исполнял в штрафную на Олусегуна, но перехватил этот пас в последний момент Чистяков.

5' На фланге получил по ногам Петров в борьбе против Дугласа. Штрафной удар исполнять будут "быки".

4' Диагональ исполнял Сорокин на левый фланг, куда забегал Кривцов, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

3' Дальний заброс исполнял Газинский в штрафную соперника на Волкова, но тому добраться до мяча не позволил Чистяков.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.