РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.25
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.25
|Кабелла Реми
|4
|0.17
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.17
|Ильин Владимир
|4
|0.17
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.44
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.32
|Ерохин Александр
|7
|0.28
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.28
|Малком Филипе
|6
|0.24
|Алберто Юри
|4
|0.16
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.16
|Мостовой Андрей
|3
|0.12
|Вендел Маркус
|3
|0.12
|Круговой Данил
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Оздоев Магомед
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Забито
23
39
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
12
31%
31-45
2
9%
6
15%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
7
30%
10
26%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
36
59
17 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
5
14%
5
8%
1-15
7
19%
6
10%
16-30
5
14%
18
31%
31-45
4
11%
6
10%
46-60
7
19%
7
12%
61-75
8
22%
17
29%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 17
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Исход игры
Краснодар
11.9% (7)
Ничья
16.9% (10)
Зенит
71.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
78.85% (41)
Нет
21.15% (11)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.2% (19)
1:3 Зенит
11.9% (7)
1:1 Ничья
10.2% (6)
0:2 Зенит
8.5% (5)
2:2 Ничья
6.8% (4)
0:1 Зенит
6.8% (4)
2:1 Краснодар
5.1% (3)
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