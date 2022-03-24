  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.25
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.25
Кабелла Реми 4 0.17
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.17
Ильин Владимир 4 0.17
Классон Виктор 3 (1) 0.13
Ионов Алексей 2 0.08
Де Вильена Тонни 2 0.08
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.44
Клаудиньо 8 (1) 0.32
Ерохин Александр 7 0.28
Азмун Сердар 7 (1) 0.28
Малком Филипе 6 0.24
Алберто Юри 4 0.16
Сутормин Алексей 4 (4) 0.16
Мостовой Андрей 3 0.12
Вендел Маркус 3 0.12
Круговой Данил 2 0.08
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Оздоев Магомед 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Петров Сергей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Забито

23
39
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
12
31%
31-45
2
9%
6
15%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
7
30%
10
26%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

36
59
17 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
5
14%
5
8%
1-15
7
19%
6
10%
16-30
5
14%
18
31%
31-45
4
11%
6
10%
46-60
7
19%
7
12%
61-75
8
22%
17
29%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 17
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Краснодар 11.9% (7)
    X 16.9% (10)
    Зенит 71.2% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Зенит
    8.08
    5.45
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    11.9% (7)
    Ничья
    16.9% (10)
    Зенит
    71.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.2% (19)
    1:3 Зенит
    11.9% (7)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    0:2 Зенит
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    6.8% (4)
    0:1 Зенит
    6.8% (4)
    2:1 Краснодар
    5.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    Зенит

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     