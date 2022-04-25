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  3. Норвегия: Первый дивизион
Мьёндален
2:0
Конец матча

Стадион:
Фредрикстад
0'
1:0
12' Гол
Сольберг Йоаким
39' Желтая карточка
Mads Nielsen II
2:0
63' Гол
Стокке Беньямин
68' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
83' Желтая карточка
Хаджич Аднан
90' Желтая карточка
Obilor Denzel Okeke
90'+7
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
11
Ольсен
Мейнхард
14
Matias
Belli
Moldskred
9
Стокке
Беньямин
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
24
Уильямс
Ноа
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
12
Love
Reuterswaerd
Мьёндален
4-2-3-1
Фредрикстад
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Фредрикстад

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:4
ТМК
2:1
ТМК
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:0
ТМК
0:0
Т
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
А
3:3

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0
Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Mads Nielsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сольберг Йоаким бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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