1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Eleda Stadion
17' Желтая карточкаЯллоу Александр
21' Желтая карточкаТерн Симон
23' Желтая карточкаРакип Эрдаль
28' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
1:0
48' ПенальтиКристиансен Андерс
56' Желтая карточкаПенья Серхио
Ход матча
17'
21'
23'
48'
56'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 16
-
73 Владение мячом, % 27
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Халуш МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Мальмё
Гётеборг
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0