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  3. Швеция: Аллсвенскан
Мальмё
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Гётеборг
0'
17' Желтая карточка
Яллоу Александр
21' Желтая карточка
Терн Симон
23' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
28' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
1:0
48' Пенальти
Кристиансен Андерс
56' Желтая карточка
Пенья Серхио
73'

Ход матча

17'
 
Яллоу Александр
21'
 
Терн Симон
23'
Ракип Эрдаль
 
28'
Хаджикадунич Деннис
 
48'
Кристиансен Андерс
1:0
55'
 
Норлин Густаф
Айеш Хосам
55'
 
Саломонссон Эмиль
Яллоу Александр
55'
 
Аль-Аммари Амир
Терн Симон
56'
Пенья Серхио
 
62'
Hugo Larsson
Кристиансен Андерс
 
66'
Бирманчевич Велько
Тойвонен Ола
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 16
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Гётеборг
1.55
4.15
7.10
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
5
Рикс
Сёрен
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Мальмё
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Мальмё
Гётеборг

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Терн Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Яллоу Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Гётеборг
1.55
4.15
7.10
Все Коэффициенты
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