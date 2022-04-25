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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
1:1
Второй тайм: 86'
Вестерос
0'
0:1
20' Гол
Viktor Granath
1:1
53' Гол
Ahmed Bonnah
72' Желтая карточка
Dusan Jajic
86'
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
11
Ahmed
Bonnah
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
18
Ahmad
Faqa
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
10
Троне
Филип
9
Проделль
Виктор
14
Viktor
Granath
Эстер
4-2-3-1
Вестерос
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Вестерос

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4
Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Вестерос
1.85
3.40
4.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 1:1 Вестерос онлайн

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