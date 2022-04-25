0:1
20' ГолViktor Granath
1:1
53' ГолAhmed Bonnah
72' Желтая карточкаDusan Jajic
Ход матча
20'
0:1
53'
1:1
72'
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
18
Ahmad
Faqa
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ahmad FaqaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
-
-
31 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эстер
Вестерос
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4
Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1