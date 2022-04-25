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  3. Швеция: Аллсвенскан
Сириус
0:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
0:1
41' Гол
Williot Swedberg
44' Желтая карточка
Williot Swedberg
0:2
46' Гол
Бесара Нахир
74' Желтая карточка
Бьоркстрем Тим
0:3
78' Гол
Williot Swedberg
84'

Ход матча

13'
 
Куртулус Эдвин
41'
0:1
Williot Swedberg
(Сандберг Симон)
44'
 
Williot Swedberg
46'
Aron Bjarnason I
Райт Кевин
 
46'
0:2
Бесара Нахир
61'
Сугита Юкия
Зейдан Мустафа
 
74'
Бьоркстрем Тим
 
74'
 
Лахдо Майкель
Людвигсон Густав
74'
 
Андерсен Йеппе
Садику Лорет
74'
 
Bjoern Paulsen
Сандберг Симон
75'
Олссон Филип
Рогич Филип
 
75'
Хелльборг Адам
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
78'
0:3
Williot Swedberg

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
4.90
4.20
1.70
Все Коэффициенты
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
21
Райт
Кевин
23
Зейдан
Мустафа
7
Рогич
Филип
5
Роше
Джейми
18
Шабани
Лаорент
29
Силисуфай
Эди
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Сириус
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хаммарбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1
Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Williot Swedberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
4.90
4.20
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 0:3 Хаммарбю онлайн

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Сириус
Хаммарбю

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