0:3
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 10038
13' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
0:1
41' ГолWilliot Swedberg
44' Желтая карточкаWilliot Swedberg
0:2
47' ГолБесара Нахир
74' Желтая карточкаБьоркстрем Тим
0:3
78' ГолWilliot Swedberg
Ход матча
13'
41'
44'
47'
0:2
74'
78'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
42 Владение мячом, % 58
34
Вайо
Томми
21
Райт
Кевин
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Райт КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Полузащитник
-
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Сириус
Хаммарбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1
Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1