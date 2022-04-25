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  3. Швеция: Аллсвенскан
Сириус
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10038
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
0:1
41' Гол
Williot Swedberg
44' Желтая карточка
Williot Swedberg
0:2
47' Гол
Бесара Нахир
74' Желтая карточка
Бьоркстрем Тим
0:3
78' Гол
Williot Swedberg
90'+6
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
21
Райт
Кевин
23
Зейдан
Мустафа
7
Рогич
Филип
5
Роше
Джейми
18
Шабани
Лаорент
29
Силисуфай
Эди
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Сириус
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хаммарбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1
Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Williot Swedberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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