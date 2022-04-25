3:2
Второй тайм: 85'
1:0
2' ГолЭгнелль Адам
6' Желтая карточкаОттоссон Филип
27' Желтая карточкаГустафсон Элиас
2:0
38' ГолЭгнелль Адам
3:0
45' ГолПерссон Эрик
3:1
73' ГолАбрахам Саргон
3:2
79' ПенальтиЗелькович Айдин
Ход матча
2'
1:0
27'
38'
2:0
45'
3:0
73'
3:1
79'
3:2
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бликст ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
История личных встреч
Ландскруна
Эргрюте
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0
Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1
Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0