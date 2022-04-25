  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Ландскруна
3:2
Второй тайм: 85'
Эргрюте
0'
1:0
2' Гол
Эгнелль Адам
6' Желтая карточка
Оттоссон Филип
27' Желтая карточка
Густафсон Элиас
2:0
38' Гол
Эгнелль Адам
3:0
45' Гол
Перссон Эрик
3:1
73' Гол
Абрахам Саргон
3:2
79' Пенальти
Зелькович Айдин
85'
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
18
Оттоссон
Филип
2
Рапп
Йохан
15
Эгнелль
Адам
9
Олссон
Линус
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
1
Молин
Сикстен
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
10
Акерманн
Кевин
21
Раскай
Анель
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
20
Olle
Johansson
9
Зелькович
Айдин
Ландскруна
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Эргрюте

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0
Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1
Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эргрюте
3.20
3.26
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 3:2 Эргрюте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ландскруна
Эргрюте

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 