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  3. Швеция: Аллсвенскан
Вернаму
2:0
Конец матча

Стадион:
Дегерфорс
0'
1:0
6' Гол
Йоханссон Оскар
11' Желтая карточка
Йоханссон Оскар
2:0
56' Гол
Антонссон Маркус
90'+7
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
9
Йоханссон
Оскар
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
4
Evaldo
Neto
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Diego
Campos2
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Бертильссон
Юхан
10
Вукоевич
Диян
19
Саиди
Абдельрахман
Вернаму
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Дегерфорс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
6:1
С
2:0
С
0:0

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1
Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1
Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Йоханссон Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Йоханссон Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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