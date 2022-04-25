1:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Брондбю
8' Красная карточкаМахсо Андреас
23' Желтая карточкаХег Даниэль
1:0
24' ПенальтиХедлунд Симон
38' Желтая карточкаРустед Сигурд
1:1
40' ПенальтиФеррейра Эвандер
1:2
43' ГолИсаксен Густав
65' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
68' Желтая карточкаХедлунд Симон
1:3
70' ГолДрейер Андерс
Ход матча
23'
24'
1:0
38'
40'
1:1
43'
1:2
65'
68'
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
31
Оустед
Давид
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Митьюлланд
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.7%
48.4%
21 победа 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 19 побед
55 матчей
43.6%
23.6%
32.8%
24 победы 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
38.2%
43.6%
18.2%
21 победа 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
29.1%
36.4%
34.5%
16 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2