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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
1:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Митьюлланд
0'
8' Красная карточка
Махсо Андреас
23' Желтая карточка
Хег Даниэль
1:0
24' Пенальти
Хедлунд Симон
38' Желтая карточка
Рустед Сигурд
1:1
40' Пенальти
Феррейра Эвандер
1:2
43' Гол
Исаксен Густав
65' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
68' Желтая карточка
Хедлунд Симон
1:3
70' Гол
Дрейер Андерс
81'

Ход матча

8'
Махсо Андреас
 
14'
Хеггхейм Хенрик
Дивкович Марко
 
23'
 
Хег Даниэль
24'
Хедлунд Симон
1:0
38'
Рустед Сигурд
 
40'
1:1
Феррейра Эвандер
43'
1:2
Исаксен Густав
(Дрейер Андерс)
46'
Радошевич Йосип
Каппис Кристиан
 
57'
 
Шарлес
Феррейра Эвандер
63'
 
Брумадо Жуниор
Чилуфя Эдвард
63'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
65'
 
Брумадо Жуниор
68'
Хедлунд Симон
 
70'
1:3
Дрейер Андерс
(Рафаэль Онедика)
75'
Алвес Фредерик
Бруус Андреас
 
75'
Греве Матиас
Хедлунд Симон
 
77'
 
Святченко Эрик
Jose Ferreira
77'
 
Вагнер Лав
Исаксен Густав
78'
Бьёрк Карл
Квистгарден Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Митьюлланд
3.74
3.64
2.18
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Брондбю
4-1-2-1-2
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Митьюлланд

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.7%
48.4%
21 победа 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 19 побед

55 матчей

43.6%
23.6%
32.8%
24 победы 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

38.2%
43.6%
18.2%
21 победа 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.1%
36.4%
34.5%
16 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Митьюлланд
3.74
3.64
2.18
Все Коэффициенты
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Митьюлланд

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