Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Брондбю

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Каппис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Риверос Блас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

43' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

43' Плохо сыграл Хеггхейм Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Слимане Анис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Дрейер Андерс пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

41' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

40' 'Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с пенальти! Он пробил правой. Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' Рустед Сигурд получает желтую карточку за игру рукой

38' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Рафаэль Онедика нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

35' Хег Даниэль нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

35' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Брондбю выполняет удар от ворот.

32' Какой промах! Жуниньо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

32' Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бруус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Брондбю

30' Какой промах! Паулиньо VI имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Опасность предотвращена - Жуниньо из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

26' Брондбю выполняет удар от ворот.

24' Г О О О О О Л - Хедлунд Симон из команды Брондбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Давид Оустед прыгнул не в ту сторону.

24' После проверки VAR судья не изменил решения - Брондбю пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Хег Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' ШАНС! Хедлунд Симон вышел один на один с голкипером...

22' Брондбю выполняет удар от ворот.

22' Какой промах! Дрейер Андерс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

21' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

20' Отличные скиллы показывает Риверос Блас , обводя своих соперников

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Опасность предотвращена - Жуниньо из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

19' Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

18' Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Митьюлланд

17' Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

16' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Рафаэль Онедика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Какой шанс! Чилуфя Эдвард почти забил, но мяч вынесли с линии!

13' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

12' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

11' Отличные скиллы показывает Квистгарден Матиас , обводя своих соперников

10' Феррейра Эвандер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Махсо Андреас удален с поля!

6' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

5' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Опасность предотвращена - Жуниньо из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Жуниньо делает длинную передачу вперед

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля