Второй тайм

97' Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Брондбю остается без одного игрока, потому что Фредерик Алвес Ибсен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

96' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Алвес Ибсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Брондбю выполняет удар от ворот.

94' Вагнер Лав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

90' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Брондбю выполняет удар от ворот.

86' Как он промахнулся? Бьёрк Карл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Сегодняшная посещаемость составляет 15575 болельщиков

84' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Фанатам команды Брондбю все осточертело. Они покидают трибуны.

81' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Брондбю выполняет удар от ворот.

75' Тактическая замена. Бруус Андреас уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Дрейер Андерс забивает с левой ноги!

70' Брондбю выполняет удар от ворот.

70' Как он промахнулся? Дрейер Андерс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Хедлунд Симон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

66' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Брумадо Жуниор получил желтую карточку от судьи

65' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

60' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

59' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Брондбю выполняет удар от ворот.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Эвандер получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Феррейра Эвандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

55' Игрок Квистгарден Матиас из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Феррейра Эвандер упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

53' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

52' Как он промахнулся? Хедлунд Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Квистгарден Матиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Отличные скиллы показывает Квистгарден Матиас , обводя своих соперников

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота