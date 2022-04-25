1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Boraas Arena
1:0
31' ГолФрик Пер
42' Желтая карточкаАльм Расмус
1:1
45' ГолБлумквист Александр
57' Желтая карточкаСилфвер Понтус
64' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
64' Желтая карточкаОлссон Деннис
74' Желтая карточкаОльссон Симон
Ход матча
31'
1:0
42'
45'
57'
64'
74'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
57 Владение мячом, % 43
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Эльфсборг
Сундсвалль
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2