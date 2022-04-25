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  3. Швеция: Аллсвенскан
Эльфсборг
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Сундсвалль
0'
1:0
31' Гол
Фрик Пер
42' Желтая карточка
Альм Расмус
1:1
45' Гол
Блумквист Александр
57' Желтая карточка
Силфвер Понтус
64' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
64' Желтая карточка
Олссон Деннис
74' Желтая карточка
Ольссон Симон
83'

Ход матча

29'
 
Молин Густав
Андерссон Андреас
31'
Фрик Пер
(Вяйсянен Лео)
1:0
42'
Альм Расмус
 
45'
1:1
Блумквист Александр
(Олссон Деннис)
46'
 
Бенгтссон Йохан
Линдквист Расмус
52'
Ондрейка Якоб
Альм Расмус
 
57'
 
Силфвер Понтус
60'
 
Дальстрём Никлас
Юлятупа Саку
64'
Emmanuel Boateng2
 
64'
 
Олссон Деннис
68'
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
 
68'
Michael Baidoo
Emmanuel Boateng2
 
74'
Ольссон Симон
 
75'
Бернхардссон Александер
Оккельс Йеппе
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Сундсвалль
1.39
5.15
8.80
Все Коэффициенты
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
2
Лагербильке
Густав
29
Занден
Оливер
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Андерссон
Эрик
30
Корона
Джо
8
Силфвер
Понтус
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
Эльфсборг
4-3-3
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Сундсвалль

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:2
А
1:2
А
3:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:0

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Сундсвалль
1.39
5.15
8.80
Все Коэффициенты
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