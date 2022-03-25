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Польша
FIFA #23
 
Позже

Стадион:
Швеция
FIFA #17
Прогнозы 33
Польша 39.4% (13)
X 24.2% (8)
Швеция 36.4% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Швеция
2.57
3.14
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Швеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
3:2

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1
Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0
Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Польша 39.4% (13)
    X 24.2% (8)
    Швеция 36.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Швеция
    2.57
    3.14
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Польша - Швеция

    Исход игры
    Польша
    39.4% (13)
    Ничья
    24.2% (8)
    Швеция
    36.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.38% (19)
    Меньше
    40.63% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (27)
    Нет
    15.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    33.3% (11)
    1:1 Ничья
    24.2% (8)
    2:1 Польша
    21.2% (7)
    1:0 Польша
    12.1% (4)
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    Польша
    Швеция

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