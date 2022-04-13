Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Уэмбли
История личных встреч
Челси
Кристал Пэлас
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.75
|Вернер Тимо
|2
|0.5
|Зиеш Хаким
|2 (1)
|0.5
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.25
|Алонсо Маркос
|1
|0.25
|Ньигес Сауль
|1
|0.25
|Кристенсен Андреас
|1
|0.25
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Хаверц Кай
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|2
|0.5
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.5
|Гехи Марк
|2
|0.5
|Заха Уилфрид
|1
|0.25
|Куйяте Шейку
|1
|0.25
|Хьюз Уилл
|1
|0.25
|Ридевальд Жайро
|1
|0.25
|Галлахер Конор
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
97.1% (33)
Ничья
2.9% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (14)
Меньше
56.25% (18)
Обе команды забьют
Да
40.63% (13)
Нет
59.38% (19)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.1% (15)
3:1 Челси
20.6% (7)
2:1 Челси
11.8% (4)
3:0 Челси
5.9% (2)
1:0 Челси
5.9% (2)
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