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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.75
Вернер Тимо 2 0.5
Зиеш Хаким 2 (1) 0.5
Аспиликуэта Сесар 1 0.25
Алонсо Маркос 1 0.25
Ньигес Сауль 1 0.25
Кристенсен Андреас 1 0.25
Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Хаверц Кай 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 0.5
Матета Жан-Филипп 2 0.5
Гехи Марк 2 0.5
Заха Уилфрид 1 0.25
Куйяте Шейку 1 0.25
Хьюз Уилл 1 0.25
Ридевальд Жайро 1 0.25
Галлахер Конор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Хаверц Кай 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлупп Джеффри 1 0
Галлахер Конор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
1/8 финала
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
1/4 финала
1 Саутгемптон
4 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
1 Ливерпуль
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
0 Челси
0 Кристал Пэлас
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

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    • Прогнозы 36
    Челси 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.62
    4.28
    6.20
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    Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (14)
    Меньше
    56.25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    40.63% (13)
    Нет
    59.38% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    44.1% (15)
    3:1 Челси
    20.6% (7)
    2:1 Челси
    11.8% (4)
    3:0 Челси
    5.9% (2)
    1:0 Челси
    5.9% (2)
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