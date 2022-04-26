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  3. Лига чемпионов АФК: Группа C
Фулад Хузестан
1:1
Конец матча
Шабаб Аль-Ахли Дубай
0'
68' Желтая карточка
Хусейн Абдулазиз
1:0
72' Пенальти
Luciano Pereira
74' Желтая карточка
Eid Khamis Eid
1:1
83' Гол
Yahya Alghassani
90'+6

Ход матча

21'
 
Yahya Alghassani
Картабия Федерико
61'
 
Джума Мохаммад
Абдуррахман Омар
63'
Mojtaba Najarian
Sasan Ansari
 
64'
Mohammad Reza Khalatbari
Патоси Аянда
 
65'
 
Eid Khamis Eid
Нассер Мажед
68'
 
Хусейн Абдулазиз
72'
Luciano Pereira
1:0
74'
 
Eid Khamis Eid
80'
Ибай Гомес
Mohammad Abshak
 
80'
Ahmad Abdollahzadeh
Mohammadreza Abbasi
 
83'
1:1
Yahya Alghassani
87'
Ayoub Vali
Шири Мехди
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 10
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Shahabaldin
Gordan
2
Шири
Мехди
33
Aref
Aghasi
6
Sina
Shahabassi
50
Vahid
Heydarieh
8
Hamid
Bouhamdan
13
Mohammad
Abshak
3
Sasan
Ansari
10
Патоси
Аянда
7
Mohammadreza
Abbasi
29
Luciano
Pereira
55
Нассер
Мажед
9
Хусейн
Абдулазиз
2
Salmeen
Khamis
Saqer
5
Аббас
Валид
20
Джабер
Юсеф
6
Ганиев
Азизжон
88
Хассан
Маджид
17
Картабия
Федерико
10
Абдуррахман
Омар
34
Аль-Маазми
Хариб
18
Ольсен
Томас
Фулад Хузестан
4-2-3-1
Шабаб Аль-Ахли Дубай
4-2-3-1

История личных встреч

Фулад Хузестан
Шабаб Аль-Ахли Дубай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Фулад Хузестан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Гарафа - Фулад Хузестан 0:1 Ахал - Фулад Хузестан 0:1 Фулад Хузестан - Ахал 1:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Фулад Хузестан 1:1
Фулад Хузестан - Аль-Гарафа 0:0 Нассаджи Мазендеран - Фулад Хузестан 0:2 Фулад Хузестан - Фаджр Сепаси 1:0 Тракторсази - Фулад Хузестан 1:2 Фулад Хузестан - Зоб Ахан 1:2 Хавадар - Фулад Хузестан 0:0 Фулад Хузестан - Нафт Масджид-Солейман 2:0 Мес Рафсанжан - Фулад Хузестан 1:1 Фулад Хузестан - Алюминиум 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 1:0 Мес Керман - Фулад Хузестан 1:1 Фулад Хузестан - Падидех Хорасан 2:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Фулад Хузестан - Пайкан 1:1 Эстеглал - Фулад Хузестан 1:0 Фулад Хузестан - Санат Нафт 0:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ахал 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Гарафа 8:2 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Фулад Хузестан 1:1
Ахал - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда III 1:3 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Оруба 3:1 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 3:1 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Дафра 1:0 Аль-Наср Дубай - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Картабия Федерико уходит с поля. Yahya Al Ghassani выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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