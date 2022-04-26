1:1
Конец матча
68' Желтая карточкаХусейн Абдулазиз
1:0
72' ПенальтиLuciano Pereira
74' Желтая карточкаEid Khamis Eid
1:1
83' ГолYahya Alghassani
Ход матча
68'
72'
1:0
74'
83'
1:1
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 10
-
45 Владение мячом, % 55
33
Aref
Aghasi
10
Патоси
Аянда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Aref AghasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патоси АяндаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
73 Sina Moridi
-
-
-
Главный тренер: Javad Nekounam
- Основной состав
-
55 Нассер МажедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джабер ЮсефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Густаво ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Али Махди
История личных встреч
Фулад Хузестан
Шабаб Аль-Ахли Дубай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Фулад Хузестан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Гарафа - Фулад Хузестан 0:1 Ахал - Фулад Хузестан 0:1 Фулад Хузестан - Ахал 1:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Фулад Хузестан 1:1
Фулад Хузестан - Аль-Гарафа 0:0 Нассаджи Мазендеран - Фулад Хузестан 0:2 Фулад Хузестан - Фаджр Сепаси 1:0 Тракторсази - Фулад Хузестан 1:2 Фулад Хузестан - Зоб Ахан 1:2 Хавадар - Фулад Хузестан 0:0 Фулад Хузестан - Нафт Масджид-Солейман 2:0 Мес Рафсанжан - Фулад Хузестан 1:1 Фулад Хузестан - Алюминиум 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 1:0 Мес Керман - Фулад Хузестан 1:1 Фулад Хузестан - Падидех Хорасан 2:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Фулад Хузестан - Пайкан 1:1 Эстеглал - Фулад Хузестан 1:0 Фулад Хузестан - Санат Нафт 0:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ахал 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Гарафа 8:2 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Фулад Хузестан 1:1
Ахал - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда III 1:3 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Оруба 3:1 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 3:1 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Дафра 1:0 Аль-Наср Дубай - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0