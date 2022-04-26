0:0
Первый тайм: 5'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 0
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50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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29 Якубов ЖасурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Slavche Vojneski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
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Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Пахтакор
Аль-Тавун Бурайда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сепахан - Пахтакор 2:1 Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1
Пахтакор - Сепахан 1:3 Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0
Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Духайл 3:4 Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1
Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2