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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Пахтакор
0:0
Первый тайм: 5'
Аль-Тавун Бурайда
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Аль-Тавун Бурайда
4.65
3.88
1.75
Все Коэффициенты
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
21
Хаджиев
Камен
88
Shahzod
Azmiddinov
34
Сайфиев
Фаррух
6
Алибаев
Икрам
27
Сабирходжаев
Сардор
8
Тургунбаев
Азизбек
77
Мирахмадов
Миржахон
42
Abbosbek
Fayzullayev
18
Эркинов
Хожимат
21
Muataz
Al
Bagawi
2
Yazeed
Al
Bakr
80
Ryan
Al
Mousa
85
Nawaf
Al-Sabhi
52
Хаусави
Мотаз
77
Hassan
Al
Amiri
5
Tariq
Mohammed
28
Люиндама
Кристиан
8
Sumayhan
Alnabit
66
Фатхи
Мостафа
3
Тавамба
Гаэль
Пахтакор
4-2-3-1
Аль-Тавун Бурайда
4-4-2

История личных встреч

Пахтакор
Аль-Тавун Бурайда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сепахан - Пахтакор 2:1 Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1
Пахтакор - Сепахан 1:3 Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0
Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Духайл 3:4 Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1
Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Аль-Тавун Бурайда
4.65
3.88
1.75
Все Коэффициенты
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Пахтакор
Аль-Тавун Бурайда

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