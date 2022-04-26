0:0
Первый тайм: 5'
4' Желтая карточкаVikram Singh
Ход матча
4'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
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30 Владение мячом, % 70
10
Ahmed
Jahouh
45
Лаленгмавия
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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16 Раи ВинитПолузащитник
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31 Valpuia
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Хади СафааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
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31 Saif Kareem
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33 Ahmed Lafta
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-
20 Ali Kadhim
-
Главный тренер: Hakeem Shaker
История личных встреч
Мумбаи Сити
Аль-Кува Аль-Джавия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2
Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 0:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Джазира 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0