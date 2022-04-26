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  3. Лига чемпионов АФК: Группа B
Мумбаи Сити
0:0
Первый тайм: 5'
Аль-Кува Аль-Джавия
0'
4' Желтая карточка
Vikram Singh
5'

Ход матча

4'
Vikram Singh
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Аль-Кува Аль-Джавия
7.90
4.70
1.39
Все Коэффициенты
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
25
Mourtada
Sergine
Fall
5
Mehtab
Singh
23
Vignesh
Dakshinamurthy
10
Ahmed
Jahouh
6
Vikram
Singh
43
Чхангте
Лаллианзуала
45
Лаленгмавия
29
Сингх
Бипин
33
Маурисио
Диего
95
Мохаммад
Салех
22
Аль-Эзиредж
Мустафа
Мохаммед
14
Hussain
Jabar
3
Wilson
Akakpo
17
Миллер
Родерик
15
Исмаил
Дургам
8
Байеш
Ибрагим
55
Хади
Сафаа
25
Али
Аббуд
Мохаммед
7
Shareef
Abdulkadhim
9
Аббас
Алаа
Мумбаи Сити
4-2-3-1
Аль-Кува Аль-Джавия
5-4-1

История личных встреч

Мумбаи Сити
Аль-Кува Аль-Джавия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2
Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 0:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Джазира 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Vikram Singh получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Аль-Кува Аль-Джавия
7.90
4.70
1.39
Все Коэффициенты
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Мумбаи Сити
Аль-Кува Аль-Джавия

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