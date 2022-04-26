2:1
Первый тайм: 38'
1:0
10' ГолОлунга Майкл
12' Желтая карточкаМадибо Ассим
17' Желтая карточкаМуса Мохамед
1:1
20' ГолMohammad Nejadmahdi
2:1
35' ГолОлунга Майкл
Ход матча
10'
1:0
12'
17'
20'
35'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
37 Владение мячом, % 63
99
Эллеси
Шехаб
23
Мадибо
Ассим
19
Нам
Тхэ-Хи
20
Афиф
Али
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
-
99 Эллеси ШехабВратарь
- Защитник
-
23 Мадибо АссимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Афиф АлиПолузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Рафей СорушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Milad JahaniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Reza MirzaeiПолузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
-
-
14 Aria Yousefi
-
-
25 Amir Ranjbar
-
-
22 Hojat Sedghi
-
Главный тренер: Moharram Navidkia
История личных встреч
Аль-Духайл
Сепахан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Духайл 3:4 Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Сепахан - Аль-Духайл 0:1
Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1
Сепахан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепахан - Пахтакор 2:1 Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Сепахан - Аль-Духайл 0:1
Пахтакор - Сепахан 1:3 Санат Нафт - Сепахан 2:4 Сепахан - Гохар 0:0 Нассаджи Мазендеран - Сепахан 1:3 Сепахан - Фаджр Сепаси 2:0 Тракторсази - Сепахан 2:2 Сепахан - Зоб Ахан 0:0 Хавадар - Сепахан 0:0 Сепахан - Нафт Масджид-Солейман 4:1 Мес Рафсанжан - Сепахан 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Алюминиум - Сепахан 0:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Падидех Хорасан - Сепахан 0:2 Сепахан - Персеполис 0:1 Сепахан - Пайкан 1:2