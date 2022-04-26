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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Аль-Духайл
5:2
Конец матча
Сепахан
0'
1:0
10' Гол
Олунга Майкл
12' Желтая карточка
Мадибо Ассим
17' Желтая карточка
Муса Мохамед
1:1
20' Гол
Mohammad Nejadmahdi
2:1
35' Гол
Олунга Майкл
3:1
41' Гол
Эдмилсон Жуниор
4:1
50' Гол
Сасси Фержани
4:2
82' Гол
Рафей Соруш
84' Желтая карточка
Amirmohammad Mohkamkar
5:2
90' Гол
Эдмилсон Жуниор
90'+5
99
Эллеси
Шехаб
2
Муса
Мохамед
II
23
Мадибо
Ассим
15
Mohammed
Al-Naimi
3
Ала
Эддин
Мохаммед
19
Нам
Тхэ-Хи
13
Сасси
Фержани
7
Мохаммед
Исмаиль
10
Эдмилсон
Жуниор
20
Афиф
Али
14
Олунга
Майкл
45
Мазахери
Мохаммад
11
Эсмаилифар
Даниал
2
Mohammad
Nejadmahdi
30
Гвелесиани
Георгий
6
Rigi
Masoud
19
Нурафкан
Омид
7
Sayed
Mohammad
Hosseini
73
Рафей
Соруш
17
Jalaleddin
Ali
Mohammadi
20
Milad
Jahani
9
Sajjad
Shahbazzadeh
Аль-Духайл
4-2-3-1
Сепахан
4-1-4-1

История личных встреч

Аль-Духайл
Сепахан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Результаты последних матчей

Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Духайл 3:4 Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Сепахан - Аль-Духайл 0:1
Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1
Сепахан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепахан - Пахтакор 2:1 Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Сепахан - Аль-Духайл 0:1
Пахтакор - Сепахан 1:3 Санат Нафт - Сепахан 2:4 Сепахан - Гохар 0:0 Нассаджи Мазендеран - Сепахан 1:3 Сепахан - Фаджр Сепаси 2:0 Тракторсази - Сепахан 2:2 Сепахан - Зоб Ахан 0:0 Хавадар - Сепахан 0:0 Сепахан - Нафт Масджид-Солейман 4:1 Мес Рафсанжан - Сепахан 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Алюминиум - Сепахан 0:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Падидех Хорасан - Сепахан 0:2 Сепахан - Персеполис 0:1 Сепахан - Пайкан 1:2
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