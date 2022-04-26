Прорывался к штрафной соперника Сергеев после паса от Йованчича, но пробить не позволил ему защитник в подкате.

В центре чужой штрафной оказался на газоне Бриджидо в борьбе против Полякова. Судьи не стали назначать пенальти в этом эпизоде.

На выходе Милошевич прыгнул точно в Марочкина после подачи со штрафного. Судья назначила пенальти в ворота гостей.

Нет гола! Крайне неудачно исполнил пенальти Сергеев, пробив на силу в левый от себя угол, но мяч полетел выше перекладины.

Своим свистком судья отправила команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Выиграл подбор Эбонг у штрафной соперника и пробил с лету по воротам, но мяч оказался в руках Мокина.

45' Компенсировала судья к времени первого тайма четыре минуты.

44' На фланге получил по ногам Дарабаев в подкате от Йованчича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астаны".

43' С правого фланга забросил в центр Эужениу, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

42' В итоге окончательный вердикт был иной, не углядела судья нарушение со стороны Марочкина, отменив первоначальное решение.

41' Вот это да, после просмотра видеоповторов судьи приняли решение назначить пенальти в ворота хозяев, но после все же пересмотреть решила главный арбитр эпизод сама.

39' Очередная остановка в нашей игре. Столкнулись в штрафной хозяев Марочкин и Эужениу. Потребуется футболистам помощь медиков.

38' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Эбонг, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

37' Мог убегать на ворота соперника Влет после скидки головой от Томасова, но судья остановила атаку из-за офсайда.

36' Слишком активно оспаривал решение арбитр тренерский штаб "Астаны", в итоге кто-то из ассистентов Благоевич получил желтую карточку

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Зарко Томашевич! Удалось отличиться хозяевам со стандарта. После навеса с угла поля на дальней штанге выиграл верх Томашевич и пробил головой. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.

33' Ушел от соперника по флангу на скорости Васильев и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Аманович, но не попал в створ ворот.

32' С углового навесил Жарынбетов на ближнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Бескоровайный.

31' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тагыберген, но вышел из ворот Милошевич и вынес мяч кулаком подальше.

30' На чужой половине поля грамотно подставился Сергеев и заработал для своей команды перспективный стандарт.

29' Забросил в штрафную соперника Тагыберген на ход Бриджидо, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

28' Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Астаны", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

27' Догнал мяч на фланге Оганесян и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

26' Ушел от соперника по правой бровке Томасов и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Эбонгу помешал Аманович.

25' Забросил в штрафную соперника Манзорро на ход Эужениу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

24' С угла поля навесил Эбонг на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Марочкин и вынес мяч подальше от ворот.

23' Со штрафного навесил Манзорро на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Жарынбетов и вынес сферу за пределы поля.

22' Пауза в матче. В центре поля столкнулись ногами Йованчич и Кусяпов. Без помощи медиков здесь не обойтись.

21' С правого фланга прострелил в центр штрафной Эужиниу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

20' В верховой борьбе в центре поля получил локтем по затылку Томасов от Амановича. Штрафной удар исполнять будут гости.

19' Мог убегать на ворота соперника Влут после заброса от Дарабаева, но на выходе перехватил этот пас Мокин.

18' Тонким пасом выводил Эбонг в штрафную соперника Томасова, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Малый.

17' По центру прорвался к штрафной соперника Васильев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Бескоровайный.

16' Дальний заброс исполнял Дарабаев в штрафную, куда забегал Влут, но в последний момент мяч перехватил Марочкин.

15' С угла поля навесил в центр штрафной Эбонг, но здесь пробил в касание Томасов намного выше перекладины.

14' С левого фланга низом прострелил Томашевич в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

13' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тагыберген на ход Бриджидо, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

12' Со штрафного навесил Томашевич в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес сферу подальше головой Кусяпов.

11' Грамотно подставился на чужой половине поля Сергеев и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

10' На фланге получил по ногам Эбонг в борьбе против Тагыбергена. Штрафной удар исполнять будут гости.

9' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бескоровайный. Потребуется ему помощь медиков.

8' Ушел от соперника по флангу Тагыберген и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Сергееву не позволил Поляков.

7' Попытался закрутить со штрафного Томасов в ближнюю девятку, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

6' На фланге получил по ногам Эужиниу в подкате от Марочкина. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.

5' Убежал в атаку по левой бровке Оганесян и прострелил вдоль ворот, но мяч в подкате перехватил Марочкин.

4' Диагональ исполнял Малый на правый фланг, куда забегал Васильев, но выпустил он мяч в аут в борьбе с защитником.

3' Забрасывал Эбонг в штрафную соперника на ход Эужиниу, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

2' Гости будут играть в традиционных для себя желтых цветах, хозяева выбрали себе белый комплект формы.