Казахстан: Премьер-лига 2022
1:0
32' ГолТомашевич Зарко
Ход матча
32'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Москаленко Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Влут РайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Совет СагиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Перцух ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Благоевич Срджан
История личных встреч
Тобол
Астана
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
35 матчей
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тошич Зоран
|3 (1)
|0.38
|Тагыберген Асхат
|3 (1)
|0.38
|Сергеев Игорь
|3 (1)
|0.38
|Малый Сергей
|1
|0.13
|Томашевич Зарко
|1
|0.13
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влут Рай
|2
|0.25
|Эужениу Педру
|2
|0.25
|Эбонг Макс
|2
|0.25
|Томасов Марин
|2 (1)
|0.25
|Дарабаев Аслан
|1
|0.13
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марочкин Александр
|0
|1
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0
Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2 Тобол - Шахтёр Караганда 4:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:2 Тобол - Ордабасы 3:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Тараз - Тобол 0:0 Тобол - Каспий 2:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:1
Астана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Махтаарал - Астана 0:3
Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Кайсар 2:0 Жетысу - Астана 1:3 Астана - Тараз 3:0 Каспий - Астана 0:1 Астана - Актобе 2:1 Акжайык - Астана 0:1 Астана - Каспий 3:3 Актобе - Астана 1:1 Астана - КуПС 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ордабасы
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|2.
|Тобол
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|3.
|Астана
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 4
|13
|4.
|Каспий
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|5.
|Кайрат
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Тараз
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Актобе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Акжайык
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|3 - 3
|10
|9.
|Атырау
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|11.
|Туран
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|12.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Махтаарал
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|14.
|Аксу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ордабасы
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Тобол
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Астана
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Каспий
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|Кайрат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Актобе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Атырау
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Тараз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Акжайык
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Махтаарал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Аксу
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Туран
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Акжайык
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|2.
|Тараз
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Кайрат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Актобе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|Туран
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Атырау
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Астана
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 3
|3
|9.
|Каспий
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|Аксу
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Ордабасы
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Тобол
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Махтаарал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Прогнозы на матч Тобол 1:0 Астана
Исход игры
Тобол
17.8% (19)
Ничья
35.5% (38)
Астана
46.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
35.64% (36)
Меньше
64.36% (65)
Обе команды забьют
Да
66.34% (67)
Нет
33.66% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (31)
1:2 Астана
21.5% (23)
0:1 Астана
15% (16)
1:0 Тобол
9.3% (10)
0:2 Астана
5.6% (6)
2:1 Тобол
5.6% (6)
2:2 Ничья
4.7% (5)
1:3 Астана
1.9% (2)
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