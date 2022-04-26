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  4. Премьер-лига 2022

Казахстан: Премьер-лига 2022

2022
Тобол
1:0
Перерыв
Астана
0'
1:0
32' Гол
Томашевич Зарко

Ход матча

32'
Томашевич Зарко
1:0
Прогнозы 107
Тобол 17.8% (19)
X 35.5% (38)
Астана 46.7% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Астана
2.69
3.13
2.68
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Новости
Тобол
Астана

История личных встреч

Тобол
Астана

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

35 матчей

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тошич Зоран 3 (1) 0.38
Тагыберген Асхат 3 (1) 0.38
Сергеев Игорь 3 (1) 0.38
Малый Сергей 1 0.13
Томашевич Зарко 1 0.13
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влут Рай 2 0.25
Эужениу Педру 2 0.25
Эбонг Макс 2 0.25
Томасов Марин 2 (1) 0.25
Дарабаев Аслан 1 0.13

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 0 1
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0
Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2 Тобол - Шахтёр Караганда 4:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:2 Тобол - Ордабасы 3:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Тараз - Тобол 0:0 Тобол - Каспий 2:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:1
Астана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Махтаарал - Астана 0:3
Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Кайсар 2:0 Жетысу - Астана 1:3 Астана - Тараз 3:0 Каспий - Астана 0:1 Астана - Актобе 2:1 Акжайык - Астана 0:1 Астана - Каспий 3:3 Актобе - Астана 1:1 Астана - КуПС 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ордабасы Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
2. Тобол 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
3. Астана 0:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 4 13
4. Каспий Заявка 7 4 1 2 6 - 7 13
5. Кайрат Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Тараз Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Актобе Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
8. Акжайык Заявка 6 3 1 2 3 - 3 10
9. Атырау Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Шахтёр Караганда Заявка 6 2 2 2 8 - 5 8
11. Туран Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
12. Кызыл-Жар Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
13. Махтаарал Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
14. Аксу Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ордабасы Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Тобол 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Астана 0:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Каспий Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Кайрат Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Актобе Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Атырау Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тараз Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Акжайык Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Кызыл-Жар Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шахтёр Караганда Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Махтаарал Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Аксу Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Туран Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Акжайык Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
2. Тараз Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Шахтёр Караганда Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Кайрат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Актобе Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Туран Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Атырау Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Астана 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
9. Каспий Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
10. Аксу Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11. Ордабасы Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Тобол 1:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Кызыл-Жар Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Махтаарал Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправила команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • Не забитый пенальти
    45'
    Нет гола! Крайне неудачно исполнил пенальти Сергеев, пробив на силу в левый от себя угол, но мяч полетел выше перекладины. 
  • Пенальти!
    45'
    На выходе Милошевич прыгнул точно в Марочкина после подачи со штрафного. Судья назначила пенальти в ворота гостей.
  • 45'
    В центре чужой штрафной оказался на газоне Бриджидо в борьбе против Полякова. Судьи не стали назначать пенальти в этом эпизоде. 
  • 45'
    Прорывался к штрафной соперника Сергеев после паса от Йованчича, но пробить не позволил ему защитник в подкате.
  • 45'
    Выиграл подбор Эбонг у штрафной соперника и пробил с лету по воротам, но мяч оказался в руках Мокина.
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировала судья к времени первого тайма четыре минуты.
  • 44'
    На фланге получил по ногам Дарабаев в подкате от Йованчича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астаны".
  • 43'
    С правого фланга забросил в центр Эужениу, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • Видеоповтор
    42'
    В итоге окончательный вердикт был иной, не углядела судья нарушение со стороны Марочкина, отменив первоначальное решение.
  • Пенальти!
    41'
    Вот это да, после просмотра видеоповторов судьи приняли решение назначить пенальти в ворота хозяев, но после все же пересмотреть решила главный арбитр эпизод сама.
  • 39'
    Очередная остановка в нашей игре. Столкнулись в штрафной хозяев Марочкин и Эужениу. Потребуется футболистам помощь медиков.
  • 38'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Эбонг, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Офсайд
    37'
    Мог убегать на ворота соперника Влет после скидки головой от Томасова, но судья остановила атаку из-за офсайда.
  • Желтая карточка
    36'
    Слишком активно оспаривал решение арбитр тренерский штаб "Астаны", в итоге кто-то из ассистентов Благоевич получил желтую карточку
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Зарко Томашевич! Удалось отличиться хозяевам со стандарта. После навеса с угла поля на дальней штанге выиграл верх Томашевич и пробил головой. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.
  • 33'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Васильев и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Аманович, но не попал в створ ворот.
  • 32'
    С углового навесил Жарынбетов на ближнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Бескоровайный.
  • 31'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тагыберген, но вышел из ворот Милошевич и вынес мяч кулаком подальше.
  • 30'
    На чужой половине поля грамотно подставился Сергеев и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 29'
    Забросил в штрафную соперника Тагыберген на ход Бриджидо, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 28'
    Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Астаны", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 27'
    Догнал мяч на фланге Оганесян и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
  • 26'
    Ушел от соперника по правой бровке Томасов и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Эбонгу помешал Аманович.
  • 25'
    Забросил в штрафную соперника Манзорро на ход Эужениу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 24'
    С угла поля навесил Эбонг на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Марочкин и вынес мяч подальше от ворот.
  • Угловой
    23'
    Со штрафного навесил Манзорро на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Жарынбетов и вынес сферу за пределы поля.
  • 22'
    Пауза в матче. В центре поля столкнулись ногами Йованчич и Кусяпов. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 21'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Эужиниу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • 20'
    В верховой борьбе в центре поля получил локтем по затылку Томасов от Амановича. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 19'
    Мог убегать на ворота соперника Влут после заброса от Дарабаева, но на выходе перехватил этот пас Мокин.
  • 18'
    Тонким пасом выводил Эбонг в штрафную соперника Томасова, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Малый.
  • 17'
    По центру прорвался к штрафной соперника Васильев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Бескоровайный.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял Дарабаев в штрафную, куда забегал Влут, но в последний момент мяч перехватил Марочкин.
  • 15'
    С угла поля навесил в центр штрафной Эбонг, но здесь пробил в касание Томасов намного выше перекладины.
  • 14'
    С левого фланга низом прострелил Томашевич в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 13'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тагыберген на ход Бриджидо, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.
  • 12'
    Со штрафного навесил Томашевич в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес сферу подальше головой Кусяпов.
  • 11'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Сергеев и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 10'
    На фланге получил по ногам Эбонг в борьбе против Тагыбергена. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 9'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бескоровайный. Потребуется ему помощь медиков.
  • 8'
    Ушел от соперника по флангу Тагыберген и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Сергееву не позволил Поляков.
  • 7'
    Попытался закрутить со штрафного Томасов в ближнюю девятку, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 6'
    На фланге получил по ногам Эужиниу в подкате от Марочкина. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.
  • 5'
    Убежал в атаку по левой бровке Оганесян и прострелил вдоль ворот, но мяч в подкате перехватил Марочкин.
  • 4'
    Диагональ исполнял Малый на правый фланг, куда забегал Васильев, но выпустил он мяч в аут в борьбе с защитником.
  • 3'
    Забрасывал Эбонг в штрафную соперника на ход Эужиниу, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
  • 2'
    Гости будут играть в традиционных для себя желтых цветах, хозяева выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Продолжится игровой день в чемпионате Казахстана интересным поединком между "Тоболом" и "Астаной" . Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 107
Тобол 17.8% (19)
X 35.5% (38)
Астана 46.7% (50)
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Тобол
Ничья
Астана
2.69
3.13
2.68
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Где смотреть матч Тобол 1:0 Астана онлайн

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Прогнозы на матч Тобол 1:0 Астана

Исход игры
Тобол
17.8% (19)
Ничья
35.5% (38)
Астана
46.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
35.64% (36)
Меньше
64.36% (65)
Обе команды забьют
Да
66.34% (67)
Нет
33.66% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (31)
1:2 Астана
21.5% (23)
0:1 Астана
15% (16)
1:0 Тобол
9.3% (10)
0:2 Астана
5.6% (6)
2:1 Тобол
5.6% (6)
2:2 Ничья
4.7% (5)
1:3 Астана
1.9% (2)
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