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Казахстан: Премьер-лига 2022

2022
Тобол
 
Позже
Астана
Прогнозы 32
Тобол 18.8% (6)
X 34.4% (11)
Астана 46.9% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Тобол
Астана

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

35 матчей

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тошич Зоран 3 (1) 0.43
Тагыберген Асхат 3 (1) 0.43
Сергеев Игорь 3 (1) 0.43
Малый Сергей 1 0.14
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влут Рай 2 0.29
Эужениу Педру 2 0.29
Эбонг Макс 2 0.29
Томасов Марин 2 (1) 0.29
Дарабаев Аслан 1 0.14

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 0 1
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0
Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2 Тобол - Шахтёр Караганда 4:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:2 Тобол - Ордабасы 3:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Тараз - Тобол 0:0 Тобол - Каспий 2:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:1
Астана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Махтаарал - Астана 0:3
Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Кайсар 2:0 Жетысу - Астана 1:3 Астана - Тараз 3:0 Каспий - Астана 0:1 Астана - Актобе 2:1 Акжайык - Астана 0:1 Астана - Каспий 3:3 Актобе - Астана 1:1 Астана - КуПС 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астана 7 4 1 2 10 - 3 13
2. Каспий 7 4 1 2 6 - 7 13
3. Кайрат 7 3 3 1 7 - 4 12
4. Тараз 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Ордабасы 7 3 2 2 10 - 6 11
6. Тобол 7 3 2 2 10 - 7 11
7. Актобе 7 3 2 2 7 - 7 11
8. Акжайык 6 3 1 2 3 - 3 10
9. Атырау 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Шахтёр Караганда 6 2 2 2 8 - 5 8
11. Туран 6 1 3 2 1 - 4 6
12. Кызыл-Жар 7 1 2 4 4 - 9 5
13. Махтаарал 7 1 1 5 5 - 14 4
14. Аксу 6 1 1 4 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ордабасы 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Тобол 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Астана 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Каспий 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Кайрат 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Актобе 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Атырау 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тараз 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Акжайык 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Кызыл-Жар 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шахтёр Караганда 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Махтаарал 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Аксу 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Туран 4 0 3 1 0 - 1 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Акжайык 4 2 0 2 2 - 3 6
2. Тараз 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Кайрат 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Шахтёр Караганда 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Актобе 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Астана 3 1 0 2 3 - 2 3
7. Каспий 3 1 0 2 1 - 5 3
8. Туран 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Атырау 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Аксу 3 0 1 2 2 - 4 1
11. Ордабасы 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Тобол 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Кызыл-Жар 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Махтаарал 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Тобол 18.8% (6)
    X 34.4% (11)
    Астана 46.9% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тобол - Астана онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Астана

    Исход игры
    Тобол
    18.8% (6)
    Ничья
    34.4% (11)
    Астана
    46.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (25)
    Нет
    21.88% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Астана
    31.3% (10)
    1:1 Ничья
    28.1% (9)
    2:1 Тобол
    12.5% (4)
    0:1 Астана
    12.5% (4)
    1:0 Тобол
    6.3% (2)
    2:2 Ничья
    6.3% (2)
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    Тобол
    Астана

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