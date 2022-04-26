Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной Зрители: 580
1:0
11' ГолВриони Джакомо
2:0
28' ГолЗабитцер Томас
3:0
31' ГолВриони Джакомо
45' Желтая карточкаМихорль Петер
70' Желтая карточкаFelix Bacher
4:0
79' ГолВриони Джакомо
Ход матча
11'
1:0
28'
31'
3:0
45'
70'
79'
4:0
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Сваровски Тироль
ЛАСК
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|5
|0.71
|Забитцер Томас
|2
|0.29
|Огринец Санди
|1
|0.14
|Рогель Жан
|1
|0.14
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.14
|Мюллер Валентино
|0
|0
|Шульц Кофи
|0
|0
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|3
|0.43
|Михорль Петер
|2
|0.29
|Флеккер Флориан
|2
|0.29
|Шмидт Александер
|1
|0.14
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.14
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Вриони Джакомо
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Oumar Sako
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0