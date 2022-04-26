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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 580
ЛАСК
0'
1:0
11' Гол
Вриони Джакомо
2:0
28' Гол
Забитцер Томас
3:0
31' Гол
Вриони Джакомо
45' Желтая карточка
Михорль Петер
70' Желтая карточка
Felix Bacher
4:0
79' Гол
Вриони Джакомо
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
21
Рогель
Жан
15
Авуджа
Максим
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
77
Эртльталер
Юлиус
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
1
Шлагер
Александер
3
Oumar
Sako
25
Холланд
Джеймс
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
38
Накамура
Кейто
Сваровски Тироль
5-3-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ББЗВ
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 5 0.71
Забитцер Томас 2 0.29
Огринец Санди 1 0.14
Рогель Жан 1 0.14
Эртльталер Юлиус 1 0.14
Мюллер Валентино 0 0
Шульц Кофи 0 0
Бехоунек Рафаэл 0 0
Прица Тим 0 0
Скрбо Стефан 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 3 0.43
Михорль Петер 2 0.29
Флеккер Флориан 2 0.29
Шмидт Александер 1 0.14
Хорват Саша 1 (1) 0.14
Балик Гусейн 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Забитцер Томас 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Авуджа Максим 1 0
Felix Bacher 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Балик Гусейн 1 0
Oumar Sako 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 7 4 1 2 10 - 11 24
2. ЛАСК 7 2 3 2 9 - 8 21
3. Хартберг 7 2 3 2 8 - 4 20
4. Адмира 7 2 4 1 9 - 8 20
5. Рид 7 1 2 4 6 - 10 19
6. Альтах 7 2 3 2 8 - 9 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 0 1 8 - 3 18
2. Адмира 3 1 1 1 4 - 4 14
3. Альтах 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3 2 0 1 4 - 8 17
2. Рид 3 1 0 2 2 - 4 17
3. Хартберг 3 1 2 0 3 - 1 16
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
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