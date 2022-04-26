Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg Зрители: 684
24' Желтая карточкаНимага Бакари
36' Желтая карточкаАйдын Окан
45' Желтая карточкаFelix Strauss
51' Желтая карточкаДиарра Юба
61' Вторая желтая карточкаFelix Strauss
1:0
62' ПенальтиТадич Дарио
2:0
74' ГолПэйнтсил Сет
3:0
76' ГолАйдын Окан
85' Желтая карточкаThomas Kofler
4:0
88' ГолПэйнтсил Сет
90' Желтая карточкаГольнер Манфред
Ход матча
24'
36'
45'
51'
61'
62'
1:0
74'
2:0
76'
3:0
85'
88'
4:0
90'
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Роттер ТомасПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Хартберг
Альтах
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед
32 матча
18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйнтсил Сет
|3
|0.43
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.29
|Айдын Окан
|1
|0.14
|Кайнц Тобиас
|1
|0.14
|Хайль Юрген
|1
|0.14
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Juergen Lemmerer
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.29
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.14
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.14
|Нухиу Атдхи
|1
|0.14
|Нимага Бакари
|1
|0.14
|Бишоф Ной
|1
|0.14
|Felix Strauss
|1
|0.14
|Гаудино Джанлука
|0
|0
|Бумбергер Давид
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|5
|1
|Нимага Бакари
|4
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Нанизаямо Микаэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Бумбергер Давид
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2
Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2