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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Хартберг
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 684
Альтах
0'
24' Желтая карточка
Нимага Бакари
36' Желтая карточка
Айдын Окан
45' Желтая карточка
Felix Strauss
51' Желтая карточка
Диарра Юба
61' Вторая желтая карточка
Felix Strauss
1:0
62' Пенальти
Тадич Дарио
2:0
74' Гол
Пэйнтсил Сет
3:0
76' Гол
Айдын Окан
85' Желтая карточка
Thomas Kofler
4:0
88' Гол
Пэйнтсил Сет
90' Желтая карточка
Гольнер Манфред
90'+5
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
11
Matija
Horvat
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
13
Касали
Тино
10
Райтер
Доминик
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
24
Бумбергер
Давид
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Sebastian
Aigner
42
Нимага
Бакари
55
Гаудино
Джанлука
7
Моншайн
Кристоф
12
Бишоф
Ной
Хартберг
4-3-1-2
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Хартберг
Альтах

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед

32 матча

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
0:2
Б
1:2
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйнтсил Сет 3 0.43
Тадич Дарио 2 (1) 0.29
Айдын Окан 1 0.14
Кайнц Тобиас 1 0.14
Хайль Юрген 1 0.14
Фаркаш Патрик 0 0
Juergen Lemmerer 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 2 0.29
Нанизаямо Микаэль 1 0.14
Шрайнер Эммануэль 1 0.14
Нухиу Атдхи 1 0.14
Нимага Бакари 1 0.14
Бишоф Ной 1 0.14
Felix Strauss 1 0.14
Гаудино Джанлука 0 0
Бумбергер Давид 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Свете Рене 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Айдын Окан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Thomas Kofler 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 5 1
Нимага Бакари 4 0
Бишоф Ной 3 0
Нухиу Атдхи 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Нанизаямо Микаэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Бумбергер Давид 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2
Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 7 4 1 2 10 - 11 24
2. ЛАСК 7 2 3 2 9 - 8 21
3. Хартберг 7 2 3 2 8 - 4 20
4. Адмира 7 2 4 1 9 - 8 20
5. Рид 7 1 2 4 6 - 10 19
6. Альтах 7 2 3 2 8 - 9 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 0 1 8 - 3 18
2. Адмира 3 1 1 1 4 - 4 14
3. Альтах 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3 2 0 1 4 - 8 17
2. Рид 3 1 0 2 2 - 4 17
3. Хартберг 3 1 2 0 3 - 1 16
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Айдын Окан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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