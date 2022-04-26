  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Рид
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Адмира
0'
28' Желтая карточка
Цигль Марсель
57' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
66'

Ход матча

28'
Цигль Марсель
 
57'
 
Мустафа Сулиман
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Адмира
2.60
3.30
2.77
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
23
Josef
Weberbauer
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
45
Nene
Dorgeles
1
Ляйтнер
Андреас
3
Шмидль
Филипп
31
Лейте
Луан
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
74
Angelo
Gattermayer
86
Stefano
Surdanovic
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
Рид
4-4-2
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Адмира

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

33 матча

39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.2%
54.5%
21.3%
8 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
2:0
Б
1:2
Б
2:1
ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:0
Б
3:1
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:4
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цигль Марсель 1 0.14
Сатин Мурат 1 0.14
Байич Анте 1 0.14
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.14
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.43
Stefano Surdanovic 2 0.29
Мустафа Сулиман 1 0.14
Лукачевич Леонардо 1 0.14
Форсагер Вильгельм 0 0
Angelo Gattermayer 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Цигль Марсель 1 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Кершбаум Роман 2 0
Малишек Лукас 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Бауэр Себастьян 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0
Адмира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3:0 7 4 1 2 9 - 11 24
2. ЛАСК 0:3 7 2 3 2 9 - 7 21
3. Хартберг 1:0 7 2 3 2 5 - 4 20
4. Адмира 0:0 7 2 4 1 8 - 7 20
5. Рид 0:0 7 1 2 4 5 - 9 19
6. Альтах 0:1 7 2 3 2 8 - 6 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:3 3 2 0 1 8 - 3 18
2. Адмира 0:0 3 1 1 1 4 - 4 14
3. Альтах 0:1 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 3:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Хартберг 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
6. Рид 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3:0 3 2 0 1 4 - 8 17
2. Рид 0:0 3 1 0 2 2 - 4 17
3. Хартберг 1:0 3 1 2 0 3 - 1 16
4. Адмира 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Альтах 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
6. ЛАСК 0:3 4 0 3 1 1 - 4 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Мустафа Сулиман получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Цигль Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Адмира
2.60
3.30
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 0:0 Адмира онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рид
Адмира

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 