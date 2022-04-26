Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Josko Arena
28' Желтая карточкаЦигль Марсель
57' Желтая карточкаМустафа Сулиман
Ход матча
28'
57'
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Рид
Адмира
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
33 матча
39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.2%
54.5%
21.3%
8 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цигль Марсель
|1
|0.14
|Сатин Мурат
|1
|0.14
|Байич Анте
|1
|0.14
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.14
|Нутц Штефан
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Leo Mikic
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (3)
|0.43
|Stefano Surdanovic
|2
|0.29
|Мустафа Сулиман
|1
|0.14
|Лукачевич Леонардо
|1
|0.14
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|3
|1
|Leo Mikic
|2
|0
|Нутц Штефан
|0
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Лакнер Маркус
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Nikola Stosic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвиршиц Штефан
|2
|1
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Малишек Лукас
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Бауэр Себастьян
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0
Адмира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2