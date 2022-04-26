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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Рид
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 516
Адмира
0'
28' Желтая карточка
Цигль Марсель
57' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
69' Желтая карточка
Эбнер Томас
1:0
70' Гол
Байич Анте
78' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
1:1
90' Пенальти
Мустафа Сулиман
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
23
Josef
Weberbauer
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
45
Nene
Dorgeles
1
Ляйтнер
Андреас
3
Шмидль
Филипп
31
Лейте
Луан
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
74
Angelo
Gattermayer
86
Stefano
Surdanovic
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
Рид
4-4-2
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Адмира

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

33 матча

39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.2%
54.5%
21.3%
8 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
2:0
Б
1:2
Б
2:1
ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:0
Б
3:1
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:4
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 2 0.29
Цигль Марсель 1 0.14
Сатин Мурат 1 0.14
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.14
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.43
Мустафа Сулиман 2 (1) 0.29
Stefano Surdanovic 2 0.29
Лукачевич Леонардо 1 0.14
Форсагер Вильгельм 0 0
Angelo Gattermayer 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Цигль Марсель 1 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Кершбаум Роман 2 0
Бауэр Себастьян 2 0
Малишек Лукас 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0
Адмира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 7 4 1 2 10 - 11 24
2. ЛАСК 7 2 3 2 9 - 8 21
3. Хартберг 7 2 3 2 8 - 4 20
4. Адмира 7 2 4 1 9 - 8 20
5. Рид 7 1 2 4 6 - 10 19
6. Альтах 7 2 3 2 8 - 9 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 0 1 8 - 3 18
2. Адмира 3 1 1 1 4 - 4 14
3. Альтах 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3 2 0 1 4 - 8 17
2. Рид 3 1 0 2 2 - 4 17
3. Хартберг 3 1 2 0 3 - 1 16
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Цигль Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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