  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан
Кальмар
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3673
Норрчёпинг
0'
0:1
6' Гол
Марковик Эман
0:2
42' Гол
Леви Йонатан
1:2
67' Гол
Янссон Исак
68' Желтая карточка
Вальквист Линус
89' Желтая карточка
Дженсен Кевин
90' Желтая карточка
Daniel Eid
90' Желтая карточка
Янссон Оскар
90'+9

Ход матча

6'
0:1
Марковик Эман
(Нюман Кристоффер)
42'
0:2
Леви Йонатан
46'
Янссон Исак
Олафссон Давид-Кристьян
 
66'
Дженсен Кевин
Нетабай Нахом Гирмай
 
66'
Шамун Ноа
Линдаль Аксель
 
67'
Янссон Исак
1:2
68'
 
Вальквист Линус
76'
 
Скуласон Ари
Леви Йонатан
89'
Дженсен Кевин
 
90'
 
Лунд Марко
Марковик Эман
90'
Бакман Виктор
Дженсен Кевин
 
90'
 
Daniel Eid
90'
 
Янссон Оскар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 19
  • 74 Владение мячом, % 26
1
Фридрих
Рикардо
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
2
Линдаль
Аксель
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
8
Абдулразак
Исхак
7
Ортмарк
Якоб
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
Кальмар
3-4-3
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Норрчёпинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1
Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Леви Йонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Марковик Эман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кальмар 1:2 Норрчёпинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 