1:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 3673
0:1
6' ГолМарковик Эман
0:2
42' ГолЛеви Йонатан
1:2
67' ГолЯнссон Исак
68' Желтая карточкаВальквист Линус
89' Желтая карточкаДженсен Кевин
90' Желтая карточкаDaniel Eid
90' Желтая карточкаЯнссон Оскар
Ход матча
6'
42'
0:2
67'
1:2
68'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
13 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 19
-
74 Владение мячом, % 26
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лима ЛукасЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
18 Скуласон АриНападающий
-
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
Кальмар
Норрчёпинг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1
Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0