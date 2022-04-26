Брэйди от углового флага навесил Хефферсона Лерму, которому в борьбе с соперниками не удалось нанести удар головой в сторону ворот.

Соланке слева с десяти метров низом пробил рядом с ближней штангой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! МУР!!! Брэйди от углового флага навесил на Мура, который головой отправил мяч в сетку.

Фишер на выходе забрал мяч в руки после подачи Лейрда справа.

Биллинг на чужой половине поля прыгнул в ноги Нотону и получил жёлтую. карточку.

68' Филлипс в центральном круге уложил на газон Обафеми, за что и получил жёлтую карточку.

67' Замена в составе "Борнмута": вместо Райана Кристи на поле вышел Роберт Брэйди.

66' Хефферсон Лерма в чужой штрафной площади толкнул в спину Смита.

64' Энтони слева со штрафного навесил к воротам. Мяч заметался перед створом, но никому из "зелёных" не удалось нанести разящего удара.

63' Замена в составе "Борнмута": вместо Джамала Лоу на поле вышел Киффер Мур.

62' Смити на фланге сбил Соланке.

60' Прострел Вольфа слева в штрафную площадь защитники "Борнмута" перехватили.

58' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

САЙРУС КРИСТИ!!! Обафеми справа вывел к воротам Сайруса Кристи, который нанёс мощный удар под пепрекладину.

57' Латибодьеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.

56' Энтони на чужой половине поля врезался в Латибодьера и получил жёлтую карточку.

54' Энтони на левом фланге не смог пройти Сайруса Кристи.

53' Смит слишком долго собирался бросать мяч из аута и получил жёлтую карточку за задержку игры.

52' Гости исполнили угловой удар. Соланке в борьбе с соперниками не добрался до мяча.

51' Келли сильно исполнил аут. На подборе сыграл Биллинг, справа с угла вратарской площади пробивший в спину Даунсу.

50' Замена в составе "Суонси": вместо Бена Кабанго на поле вышел Кори Смит.

49' Бен Кабанго на линии своей штрафной площади в стыке с Соланке получил травму. Медики вышли на поле.

48' Энтони справа отправил вперёд Райана Кристи, у которого мяч выбил Нотон.

47' В перерыве в составе "Борнмута" произошла замена: вместо Адама Смита на поле вышел Филип Биллинг.