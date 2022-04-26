Англия: .Чемпионшип 2021-2022
3:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Swansea.com Stadium
1:0
6' ГолПиру Йоэл
2:0
12' ГолПиру Йоэл
30' Желтая карточкаЛоу Джамал
45' Желтая карточкаКристи Сайрус
53' Желтая карточкаСмит Кори
56' Желтая карточкаЭнтони Джейдон
3:0
58' ГолКристи Сайрус
67' Желтая карточкаФиллипс Натаниэль
3:1
72' ГолМур Киффер
75' Желтая карточкаБиллинг Филип
Ход матча
6'
1:0
12'
2:0
30'
45'
49'
53'
56'
58'
3:0
62'
72'
3:1
75'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
49 Владение мячом, % 51
33
Фишер
Энди
26
Нотон
Кайл
17
Пиру
Йоэл
13
Вольф
Ханнес
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
18
Лоу
Джамал
- Основной состав
-
33 Фишер ЭндиВратарь
- Защитник
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пиру ЙоэлПолузащитник
-
13 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хамер БенВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джозеф КайлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Russell Martin
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
18 Лоу ДжамалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
История личных встреч
Суонси
Борнмут
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиру Йоэл
|22 (1)
|0.5
|Обафеми Майкл
|11
|0.25
|Патерсон Джейми
|9
|0.2
|Нтчам Оливье
|4
|0.09
|Кристи Сайрус
|3
|0.07
|Мэннинг Райан
|2
|0.05
|Вольф Ханнес
|2
|0.05
|Бидуэлл Джейк
|2
|0.05
|Даунс Флинн
|1
|0.02
|Бен Кабанго
|1
|0.02
|Смит Кори
|0
|0
|Лейрд Итан
|0
|0
|Гримес Мэтт
|0
|0
|Каллен Лиэм
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|27 (3)
|0.63
|Биллинг Филип
|8
|0.19
|Энтони Джейдон
|8
|0.19
|Лоу Джамал
|7
|0.16
|Кристи Райан
|3
|0.07
|Земура Джордан
|3
|0.07
|Хансен Эмилиано
|2
|0.05
|Дембеле Сирики
|2
|0.05
|Хефферсон Лерма
|1
|0.02
|Кук Льюис
|1
|0.02
|Келли Ллойд
|1
|0.02
|Брукс Дэвид
|1
|0.02
|Роджерс Морган
|1
|0.02
|Смит Адам
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
Карточки
Суонси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|11
|1
|Мэннинг Райан
|7
|2
|Беннетт Райан
|6
|1
|Кристи Сайрус
|7
|0
|Бен Кабанго
|7
|0
|Смит Кори
|6
|0
|Гримес Мэтт
|6
|0
|Нотон Кайл
|5
|0
|Вольф Ханнес
|5
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Пиру Йоэл
|4
|0
|Латибодьер Жоэль
|4
|0
|Бидуэлл Джейк
|3
|0
|Патерсон Джейми
|3
|0
|Обафеми Майкл
|3
|0
|Фултон Джей
|1
|0
|Уолш Лиам
|1
|0
|Фишер Энди
|1
|0
|Лейрд Итан
|1
|0
|Бенда Стивен
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|12
|0
|Хефферсон Лерма
|7
|2
|Мефам Крис
|7
|0
|Смит Адам
|5
|1
|Кристи Райан
|6
|0
|Келли Ллойд
|6
|0
|Земура Джордан
|6
|0
|Кук Льюис
|5
|0
|Стэйси Джек
|5
|0
|Кэхилл Гари
|3
|1
|Пирсон Бен
|4
|0
|Соланке Доминик
|4
|0
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Лоу Джамал
|3
|0
|Энтони Джейдон
|3
|0
|Хансен Эмилиано
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Траверс Марк
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
28
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
27 Не забивали 26
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
3
11%
7
25%
31-45
7
25%
9
32%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
3
11%
5
18%
76-90
Пропущено
22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
14%
3
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
8
36%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Забито
27
39
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
29 Не забивали 23
5
19%
6
15%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
10
37%
8
21%
76-90
Пропущено
36
21
20 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
8
22%
1
5%
1-15
7
19%
2
10%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
7
19%
6
29%
46-60
4
11%
4
19%
61-75
5
14%
7
33%
76-90
Забито
55
67
22 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 27
13 Не забивали 7
10
18%
8
12%
1-15
6
11%
12
18%
16-30
6
11%
13
19%
31-45
11
20%
15
22%
46-60
9
16%
6
9%
61-75
13
24%
13
19%
76-90
Пропущено
58
35
26 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
11
19%
4
11%
1-15
9
16%
2
6%
16-30
6
10%
3
9%
31-45
15
26%
9
26%
46-60
7
12%
7
20%
61-75
10
17%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Суонси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Суонси - Мидлсбро 1:1 Рединг - Суонси 4:4 Суонси - Барнсли 1:1 Суонси - Дерби 2:1
Миллуолл - Суонси 0:1 Кардифф Сити - Суонси 0:4 Суонси - Бирмингем 0:0 Питерборо Юнайтед - Суонси 2:3 Блэкпул - Суонси 1:0 Суонси - Фулхэм 1:5 Суонси - Ковентри 3:1 Вест Бромвич - Суонси 0:2 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Суонси - Бристоль Сити 3:1 Сток Сити - Суонси 3:0 Суонси - Блэкберн 1:0 Суонси - Лутон Таун 0:1 Халл Сити - Суонси 2:0 КПР - Суонси 0:0 Суонси - Престон Норт Энд 1:0
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0
Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3 Борнмут - Кардифф Сити 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|44
|26
|9
|9
|99 - 39
|87
|2.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|43
|22
|12
|9
|67 - 39
|78
|3.
|Ноттингем Форест
|1:0 Заявка
|43
|22
|10
|11
|67 - 37
|76
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|44
|21
|13
|10
|60 - 46
|76
|5.
|Лутон Таун
|Заявка
|44
|20
|12
|12
|62 - 48
|72
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|44
|19
|12
|13
|56 - 44
|69
|7.
|Блэкберн
|Заявка
|44
|18
|12
|14
|57 - 46
|66
|8.
|Миллуолл
|Заявка
|44
|17
|15
|12
|50 - 44
|66
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|43
|18
|10
|15
|53 - 45
|64
|10.
|КПР
|Заявка
|44
|18
|9
|17
|58 - 56
|63
|11.
|Суонси
|3:1 Заявка
|44
|17
|12
|15
|57 - 60
|63
|12.
|Ковентри
|Заявка
|44
|17
|12
|15
|58 - 56
|63
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|44
|17
|10
|17
|55 - 48
|61
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|44
|16
|13
|15
|47 - 45
|61
|15.
|Блэкпул
|2:0 Заявка
|44
|16
|12
|16
|54 - 51
|60
|16.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|44
|14
|16
|14
|45 - 54
|58
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|44
|14
|10
|20
|57 - 75
|52
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|44
|14
|8
|22
|40 - 48
|50
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|43
|14
|7
|22
|48 - 65
|49
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|44
|11
|13
|20
|48 - 72
|46
|21.
|Рединг
|Заявка
|44
|13
|8
|23
|54 - 85
|41
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|44
|8
|10
|26
|38 - 84
|34
|23.
|Дерби
|Заявка
|44
|13
|13
|18
|43 - 52
|31
|24.
|Барнсли
|0:2 Заявка
|44
|6
|12
|26
|32 - 66
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|22
|13
|4
|5
|49 - 20
|43
|2.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|29 - 16
|42
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|33 - 23
|42
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|29 - 16
|41
|5.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|36 - 23
|41
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 15
|41
|7.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 21
|40
|8.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|36 - 22
|40
|9.
|Ноттингем Форест
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|10.
|Мидлсбро
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 20
|38
|11.
|Суонси
|3:1 Заявка
|22
|10
|7
|5
|30 - 24
|37
|12.
|КПР
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|13.
|Блэкпул
|2:0 Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|14.
|Ковентри
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|31 - 24
|35
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|29 - 27
|34
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 22
|34
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|19.
|Рединг
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|33 - 43
|26
|20.
|Халл Сити
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 27
|24
|21.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 28
|24
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 33
|22
|23.
|Барнсли
|0:2 Заявка
|22
|5
|7
|10
|17 - 26
|22
|24.
|Дерби
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|30 - 21
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|22
|13
|5
|4
|50 - 19
|44
|2.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|22
|11
|5
|6
|28 - 18
|38
|3.
|Ноттингем Форест
|1:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|29 - 16
|36
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 23
|34
|5.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 26
|32
|6.
|Ковентри
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|27 - 32
|28
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 29
|28
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|9.
|КПР
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 34
|27
|10.
|Халл Сити
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|19 - 21
|26
|11.
|Мидлсбро
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 25
|26
|12.
|Суонси
|3:1 Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 36
|26
|13.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|21 - 23
|25
|14.
|Кардифф Сити
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|15.
|Блэкпул
|2:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|25 - 27
|24
|16.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 28
|24
|17.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 27
|24
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|29 - 46
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|18 - 29
|20
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 41
|19
|21.
|Рединг
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 42
|15
|22.
|Дерби
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|13 - 31
|12
|23.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 51
|12
|24.
|Барнсли
|0:2 Заявка
|22
|1
|5
|16
|15 - 40
|8
Прогнозы на матч Суонси 3:1 Борнмут
Исход игры
Суонси
23.9% (26)
Ничья
31.2% (34)
Борнмут
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Борнмут
25.7% (28)
1:1 Ничья
25.7% (28)
0:1 Борнмут
15.6% (17)
2:1 Суонси
12.8% (14)
1:0 Суонси
7.3% (8)
2:0 Суонси
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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