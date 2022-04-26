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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Суонси
3:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Борнмут
0'
1:0
6' Гол
Пиру Йоэл
2:0
12' Гол
Пиру Йоэл
30' Желтая карточка
Лоу Джамал
45' Желтая карточка
Кристи Сайрус
53' Желтая карточка
Смит Кори
56' Желтая карточка
Энтони Джейдон
3:0
58' Гол
Кристи Сайрус
67' Желтая карточка
Филлипс Натаниэль
3:1
72' Гол
Мур Киффер
75' Желтая карточка
Биллинг Филип
77'

Ход матча

6'
Пиру Йоэл
1:0
12'
Пиру Йоэл
(Обафеми Майкл)
2:0
30'
 
Лоу Джамал
45'
Кристи Сайрус
 
46'
 
Биллинг Филип
Смит Адам
49'
Смит Кори
Бен Кабанго
 
53'
Смит Кори
 
56'
 
Энтони Джейдон
58'
Кристи Сайрус
(Обафеми Майкл)
3:0
62'
 
Мур Киффер
Лоу Джамал
65'
 
Брэйди Роберт
Кристи Райан
67'
 
Филлипс Натаниэль
72'
3:1
Мур Киффер
75'
 
Биллинг Филип

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Суонси 23.9% (26)
X 31.2% (34)
Борнмут 45% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Суонси
Ничья
Борнмут
3.97
3.68
2.03
Все Коэффициенты
Новости
33
Фишер
Энди
5
Бен
Кабанго
26
Нотон
Кайл
22
Латибодьер
Жоэль
23
Кристи
Сайрус
8
Гримес
Мэтт
4
Даунс
Флинн
3
Мэннинг
Райан
17
Пиру
Йоэл
13
Вольф
Ханнес
9
Обафеми
Майкл
42
Траверс
Марк
3
Лейрд
Итан
2
Филлипс
Натаниэль
5
Келли
Ллойд
15
Смит
Адам
8
Хефферсон
Лерма
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
18
Лоу
Джамал
32
Энтони
Джейдон
9
Соланке
Доминик
Суонси
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Суонси
Борнмут

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ТМС
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиру Йоэл 22 (1) 0.5
Обафеми Майкл 11 0.25
Патерсон Джейми 9 0.2
Нтчам Оливье 4 0.09
Кристи Сайрус 3 0.07
Мэннинг Райан 2 0.05
Вольф Ханнес 2 0.05
Бидуэлл Джейк 2 0.05
Даунс Флинн 1 0.02
Бен Кабанго 1 0.02
Смит Кори 0 0
Лейрд Итан 0 0
Гримес Мэтт 0 0
Каллен Лиэм 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 27 (3) 0.63
Биллинг Филип 8 0.19
Энтони Джейдон 8 0.19
Лоу Джамал 7 0.16
Кристи Райан 3 0.07
Земура Джордан 3 0.07
Хансен Эмилиано 2 0.05
Дембеле Сирики 2 0.05
Хефферсон Лерма 1 0.02
Кук Льюис 1 0.02
Келли Ллойд 1 0.02
Брукс Дэвид 1 0.02
Роджерс Морган 1 0.02
Смит Адам 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Стэйси Джек 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Пирсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0

Карточки

Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 11 1
Мэннинг Райан 7 2
Беннетт Райан 6 1
Кристи Сайрус 7 0
Бен Кабанго 7 0
Смит Кори 6 0
Гримес Мэтт 6 0
Нотон Кайл 5 0
Вольф Ханнес 5 0
Нтчам Оливье 4 0
Пиру Йоэл 4 0
Латибодьер Жоэль 4 0
Бидуэлл Джейк 3 0
Патерсон Джейми 3 0
Обафеми Майкл 3 0
Фултон Джей 1 0
Уолш Лиам 1 0
Фишер Энди 1 0
Лейрд Итан 1 0
Бенда Стивен 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 12 0
Хефферсон Лерма 7 2
Мефам Крис 7 0
Смит Адам 5 1
Кристи Райан 6 0
Келли Ллойд 6 0
Земура Джордан 6 0
Кук Льюис 5 0
Стэйси Джек 5 0
Кэхилл Гари 3 1
Пирсон Бен 4 0
Соланке Доминик 4 0
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Лоу Джамал 3 0
Энтони Джейдон 3 0
Хансен Эмилиано 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Траверс Марк 2 0
Кук Стив 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
28
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
27 Не забивали 26
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
3
11%
7
25%
31-45
7
25%
9
32%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
3
11%
5
18%
76-90

Пропущено

22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
14%
3
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
8
36%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
23%
3
21%
76-90

Забито

27
39
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
29 Не забивали 23
5
19%
6
15%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
10
37%
8
21%
76-90

Пропущено

36
21
20 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
8
22%
1
5%
1-15
7
19%
2
10%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
7
19%
6
29%
46-60
4
11%
4
19%
61-75
5
14%
7
33%
76-90

Забито

55
67
22 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 27
13 Не забивали 7
10
18%
8
12%
1-15
6
11%
12
18%
16-30
6
11%
13
19%
31-45
11
20%
15
22%
46-60
9
16%
6
9%
61-75
13
24%
13
19%
76-90

Пропущено

58
35
26 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
11
19%
4
11%
1-15
9
16%
2
6%
16-30
6
10%
3
9%
31-45
15
26%
9
26%
46-60
7
12%
7
20%
61-75
10
17%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Суонси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Суонси - Мидлсбро 1:1 Рединг - Суонси 4:4 Суонси - Барнсли 1:1 Суонси - Дерби 2:1
Миллуолл - Суонси 0:1 Кардифф Сити - Суонси 0:4 Суонси - Бирмингем 0:0 Питерборо Юнайтед - Суонси 2:3 Блэкпул - Суонси 1:0 Суонси - Фулхэм 1:5 Суонси - Ковентри 3:1 Вест Бромвич - Суонси 0:2 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Суонси - Бристоль Сити 3:1 Сток Сити - Суонси 3:0 Суонси - Блэкберн 1:0 Суонси - Лутон Таун 0:1 Халл Сити - Суонси 2:0 КПР - Суонси 0:0 Суонси - Престон Норт Энд 1:0
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0
Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3 Борнмут - Кардифф Сити 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм 0:1 Заявка 44 26 9 9 99 - 39 87
2. Борнмут 1:3 Заявка 43 22 12 9 67 - 39 78
3. Ноттингем Форест 1:0 Заявка 43 22 10 11 67 - 37 76
4. Хаддерсфилд Таун Заявка 44 21 13 10 60 - 46 76
5. Лутон Таун Заявка 44 20 12 12 62 - 48 72
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 44 19 12 13 56 - 44 69
7. Блэкберн Заявка 44 18 12 14 57 - 46 66
8. Миллуолл Заявка 44 17 15 12 50 - 44 66
9. Мидлсбро Заявка 43 18 10 15 53 - 45 64
10. КПР Заявка 44 18 9 17 58 - 56 63
11. Суонси 3:1 Заявка 44 17 12 15 57 - 60 63
12. Ковентри Заявка 44 17 12 15 58 - 56 63
13. Сток Сити Заявка 44 17 10 17 55 - 48 61
14. Вест Бромвич Заявка 44 16 13 15 47 - 45 61
15. Блэкпул 2:0 Заявка 44 16 12 16 54 - 51 60
16. Престон Норт Энд Заявка 44 14 16 14 45 - 54 58
17. Бристоль Сити Заявка 44 14 10 20 57 - 75 52
18. Халл Сити Заявка 44 14 8 22 40 - 48 50
19. Кардифф Сити Заявка 43 14 7 22 48 - 65 49
20. Бирмингем Заявка 44 11 13 20 48 - 72 46
21. Рединг Заявка 44 13 8 23 54 - 85 41
22. Питерборо Юнайтед Заявка 44 8 10 26 38 - 84 34
23. Дерби Заявка 44 13 13 18 43 - 52 31
24. Барнсли 0:2 Заявка 44 6 12 26 32 - 66 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм 0:1 Заявка 22 13 4 5 49 - 20 43
2. Миллуолл Заявка 22 12 6 4 29 - 16 42
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 12 6 4 33 - 23 42
4. Вест Бромвич Заявка 22 11 8 3 29 - 16 41
5. Блэкберн Заявка 22 12 5 5 36 - 23 41
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 12 5 5 34 - 15 41
7. Борнмут 1:3 Заявка 21 11 7 3 39 - 21 40
8. Лутон Таун Заявка 22 11 7 4 36 - 22 40
9. Ноттингем Форест 1:0 Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
10. Мидлсбро Заявка 21 12 2 7 29 - 20 38
11. Суонси 3:1 Заявка 22 10 7 5 30 - 24 37
12. КПР Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
13. Блэкпул 2:0 Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
14. Ковентри Заявка 22 10 5 7 31 - 24 35
15. Престон Норт Энд Заявка 22 8 10 4 29 - 27 34
16. Сток Сити Заявка 22 10 4 8 29 - 22 34
17. Бристоль Сити Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
18. Бирмингем Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
19. Рединг Заявка 22 7 5 10 33 - 43 26
20. Халл Сити Заявка 22 7 3 12 21 - 27 24
21. Кардифф Сити Заявка 22 7 3 12 21 - 28 24
22. Питерборо Юнайтед Заявка 22 5 7 10 22 - 33 22
23. Барнсли 0:2 Заявка 22 5 7 10 17 - 26 22
24. Дерби Заявка 22 11 7 4 30 - 21 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм 0:1 Заявка 22 13 5 4 50 - 19 44
2. Борнмут 1:3 Заявка 22 11 5 6 28 - 18 38
3. Ноттингем Форест 1:0 Заявка 21 10 6 5 29 - 16 36
4. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 9 7 6 27 - 23 34
5. Лутон Таун Заявка 22 9 5 8 26 - 26 32
6. Ковентри Заявка 22 7 7 8 27 - 32 28
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 7 7 8 22 - 29 28
8. Сток Сити Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
9. КПР Заявка 22 8 3 11 29 - 34 27
10. Халл Сити Заявка 22 7 5 10 19 - 21 26
11. Мидлсбро Заявка 22 6 8 8 24 - 25 26
12. Суонси 3:1 Заявка 22 7 5 10 27 - 36 26
13. Блэкберн Заявка 22 6 7 9 21 - 23 25
14. Кардифф Сити Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
15. Блэкпул 2:0 Заявка 22 5 9 8 25 - 27 24
16. Миллуолл Заявка 22 5 9 8 21 - 28 24
17. Престон Норт Энд Заявка 22 6 6 10 16 - 27 24
18. Бристоль Сити Заявка 22 7 2 13 29 - 46 23
19. Вест Бромвич Заявка 22 5 5 12 18 - 29 20
20. Бирмингем Заявка 22 4 7 11 22 - 41 19
21. Рединг Заявка 22 6 3 13 21 - 42 15
22. Дерби Заявка 22 2 6 14 13 - 31 12
23. Питерборо Юнайтед Заявка 22 3 3 16 16 - 51 12
24. Барнсли 0:2 Заявка 22 1 5 16 15 - 40 8
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    75'
    Биллинг на чужой половине поля прыгнул в ноги Нотону и получил жёлтую. карточку.
  • 74'
    Фишер на выходе забрал мяч в руки после подачи Лейрда справа.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    МУР!!! Брэйди от углового флага навесил на Мура, который головой отправил мяч в сетку.
  • Опасный момент
    71'
    Соланке слева с десяти метров низом пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    70'
    Брэйди от углового флага навесил Хефферсона Лерму, которому в борьбе с соперниками не удалось нанести удар головой в сторону ворот.
  • Желтая карточка
    68'
    Филлипс в центральном круге уложил на газон Обафеми, за что и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Борнмута": вместо Райана Кристи на поле вышел Роберт Брэйди.
  • Фол, нарушение
    66'
    Хефферсон Лерма в чужой штрафной площади толкнул в спину Смита.
  • 64'
    Энтони слева со штрафного навесил к воротам. Мяч заметался перед створом, но никому из "зелёных" не удалось нанести разящего удара.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Борнмута": вместо Джамала Лоу на поле вышел Киффер Мур.
  • Фол, нарушение
    62'
    Смити на фланге сбил Соланке.
  • 60'
    Прострел Вольфа слева в штрафную площадь защитники "Борнмута" перехватили.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    САЙРУС КРИСТИ!!! Обафеми справа вывел к воротам Сайруса Кристи, который нанёс мощный удар под пепрекладину.
  • Травма, повреждение
    57'
    Латибодьеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    56'
    Энтони на чужой половине поля врезался в Латибодьера и получил жёлтую карточку.
  • 54'
    Энтони на левом фланге не смог пройти Сайруса Кристи.
  • Желтая карточка
    53'
    Смит слишком долго собирался бросать мяч из аута и получил жёлтую карточку за задержку игры.
  • Угловой
    52'
    Гости исполнили угловой удар. Соланке в борьбе с соперниками не добрался до мяча.
  • 51'
    Келли сильно исполнил аут. На подборе сыграл Биллинг, справа с угла вратарской площади пробивший в спину Даунсу.
  • Замена
    50'
    Замена в составе "Суонси": вместо Бена Кабанго на поле вышел Кори Смит.
  • Травма, повреждение
    49'
    Бен Кабанго на линии своей штрафной площади в стыке с Соланке получил травму. Медики вышли на поле.
  • 48'
    Энтони справа отправил вперёд Райана Кристи, у которого мяч выбил Нотон.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Борнмута" произошла замена: вместо Адама Смита на поле вышел Филип Биллинг.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Суонси!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Суонси" - "Борнмут" - 2:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Сайрус Кристи за задержку игры получил жёлтую карточку
  • 45'
    Хозяева с помощью аутов продвигаются вперёд по правому флангу.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Бонд в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Вольф на чужой половине поля сбил Лейрда.
  • Угловой
    43'
    Гримес исполнил подачу от углового флага. После верховой борьбы мяч отскочил в руки Траверсу.
  • 42'
    Мэннинг слева навесил к дальней штанге, где Келли не позволил нанести удар по воротам Кристи.
  • 40'
    Райан Кристи справа выдал пас в штрафную площадь на Кука, чей удар заблокировал Кристи.
  • Угловой
    38'
    Гримес от углового флага навесил к дальней штанге, откуда соперники мяч выбили.
  • 37'
    "Суонси" вновь принялся комбинировать у центрального круга, чем  явно злит соперника.
  • 36'
    Райан Кристи на правом фланге не смог выиграть забег у Нотона и упустил мяч за пределы поля.
  • 34'
    Вольф на линии чужой штрафной площади задумал обвести трёх соперников, но слишком переоценил собственные силы.
  • 32'
    Нотон на фланге не дал сыграть Хефферсону Лерме.
  • 31'
    Прострел Пиру слева к воротам соперники заблокировали.
  • Желтая карточка
    30'
    Лоу в центре поля сбил Бена Кабанго и получил жёлтую. карточку.
  • Травма, повреждение
    28'
    Вольфу потребовалась помощь медиков после столкновения с Лейрдом.
  • 26'
    Лейрду справа не удалось пройти вперёд.
  • Угловой
    25'
    Энтони от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где Кук в упор ногой пробил в Фишера.
  • 24'
    Удар Энтони с линии штрафной площади заблокировал Даунс.
  • 22'
    Прострел Лоу слева к воротам соперники перехватили.
  • 20'
    "Суонси" продолжает уверенно комбинировать в центре поля. Хозяева здорово держат мяч.
  • Офсайд
    18'
    Соланке оказался в офсайде.
  • 16'
    Гримес на правом фланге сделал неточный пас вперёд на Латибодьера.
  • 14'
    Лоу справа прошёл вперёд, но навес к воротам у него не получился.
  • 2 гола - дубль!
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПИРУ!!! Обафеми слева выдал пас на Пиру, который с двадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • Офсайд
    11'
    Соланке забрался в офсайд.
  • 10'
    Соланке в чужой штрафной площади получил мяч, но его удар с разворота заблокировал Латибодьер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Латибодьер на линии чужой штрафной площади руками прихватил Энтони.
  • 8'
    Гости стараются активнее играть в прессинге на чужой половине поля, но контроль над мячом установить не могут.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПИРУ!!! Обафеми справа отправил вперёд Кристи, чей прострел соперники заблокировали. А по отскочившему мячу хлёсткий удар нанёс Пиру и открыл счёт в матче.
  • Офсайд
    6'
    Кристи справа забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лоу на чужой половине поля толкнул в спину Нотона.
  • Угловой
    5'
    Вторая подача Гримеса от углового флага получилась очень высокой. Мяч перелетел через штрафную площадь.
  • Угловой
    4'
    Гримес исполнил первый угловой удар в матче. Подача на ближнюю штангу вынесена гостями снова за пределы поля.
  • 3'
    Хозяева уверенно контролируют мяч, но под прессингом соперников вперёд не продвигаются.
  • 2'
    "Суонси" играет в белой форме, "Борнмут" - в зелёных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Суонси Стэдиум"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать четвёртого тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Суонси» и «Борнмут». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 109
Суонси 23.9% (26)
X 31.2% (34)
Борнмут 45% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Суонси
Ничья
Борнмут
3.97
3.68
2.03
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Где смотреть матч Суонси 3:1 Борнмут онлайн

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Прогнозы на матч Суонси 3:1 Борнмут

Исход игры
Суонси
23.9% (26)
Ничья
31.2% (34)
Борнмут
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Борнмут
25.7% (28)
1:1 Ничья
25.7% (28)
0:1 Борнмут
15.6% (17)
2:1 Суонси
12.8% (14)
1:0 Суонси
7.3% (8)
2:0 Суонси
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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