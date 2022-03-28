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Турция
FIFA #39
 
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Стадион:
Италия
FIFA #4
Прогнозы 33
Турция 0% (0)
X 21.2% (7)
Италия 78.8% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Италия
3.42
3.40
2.24
Все Коэффициенты
23
Чакыр
Угурджан
15
Кабак
Озан
3
Демирал
Мерих
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Челик
Зеки
19
Кекчю
Оркун
10
Чалханоглу
Хакан
13
Кутлу
Беркан
7
Юндер
Дженгиз
16
Унал
Энес
9
Дурсун
Сердар
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
23
Бастони
Алессандро
3
Кьеллини
Джорджо
13
Эмерсон
Палмиери
4
Тонали
Сандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
12
Пессина
Маттео
20
Политано
Маттео
9
Педро
Жоао
22
Распадори
Джакомо
Турция
Италия

История личных встреч

Турция
Италия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
0:3

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2
Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3
Италия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
    Ассистент: Дояндо Мюфтари (Албания);
    Ассистент: Илир Тартари (Албания);
    Резервный: Юджин Джая (Албания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Турции и Италии. Встреча состоится в Конье, на стадионе «Конья Бююкшехир».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 часа 41 минуту.

    Главный судья: Джорджий Энея

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 33
Турция 0% (0)
X 21.2% (7)
Италия 78.8% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Италия
3.42
3.40
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Турция - Италия онлайн

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Прогнозы на матч Турция - Италия

Исход игры
Турция
0% (0)
Ничья
18.8% (6)
Италия
81.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (22)
Меньше
29.03% (9)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
1:2 Италия
56.3% (18)
1:1 Ничья
12.5% (4)
0:1 Италия
9.4% (3)
1:3 Италия
6.3% (2)
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Турция
Италия

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