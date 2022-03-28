—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Турции и Италии. Встреча состоится в Конье, на стадионе «Конья Бююкшехир».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!