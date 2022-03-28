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Стадион: Конья Бююкшехир
15
Кабак
Озан
19
Кекчю
Оркун
13
Кутлу
Беркан
16
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Турция
Италия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2
Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3
Италия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1
Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0
Прогнозы на матч Турция - Италия
Исход игры
Турция
0% (0)
Ничья
18.8% (6)
Италия
81.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (22)
Меньше
29.03% (9)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
1:2 Италия
56.3% (18)
1:1 Ничья
12.5% (4)
0:1 Италия
9.4% (3)
1:3 Италия
6.3% (2)
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